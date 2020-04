“Giustizia per gli invalidi: risoluzione per cumulare assegno e bonus covid”

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega

“Giustizia per gli invalidi”: il gruppo Lega E-R ha presentato una risoluzione che impegna la Giunta ad attivarsi affinché il Governo nazionale recepisca nel decreto di aprile sulla “fase due” una modifica atta a consentire la cumulabilità dell’Assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge 222/1984 con gli indennizzi concessi dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020.

Il cosiddetto “Cura Italia”, ha riconosciuto un indennizzo per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, per le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid-19. Tale indennizzo, esente da qualsiasi imposizione fiscale, è destinato ai liberi professionisti con partita Iva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’Inps, ai co.co.co. in gestione separata, agli artigiani, ai commercianti, ai coltivatori diretti, a coloni e mezzadri, a stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori del settore spettacolo e ai lavoratori agricoli;

Tuttavia l’Inps (con circolare n. 49 del 30 marzo 2020, interpretando le norme di cui al decreto-legge “Cura Italia”), ha precisato che il “Bonus” è incompatibile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984.”

“Tale interpretazione – spiega il capogruppo della Lega, Matteo Rancan – pertanto esclude dai potenziali beneficiari dell’indennità i più deboli, ovvero i titolari di “assegno ordinario di invalidità”, penalizzati rispetto agli altri lavoratori, soprattutto se si considera che l’importo percepito mensilmente tramite assegno ordinario di invalidità è assai poca cosa rispetto ai 600 euro previsti per l’indennizzo”

Una “discriminazione” che emerge ancora più forte se si considera come il “Bonus da 600 euro” è cumulabile con ammortizzatori sociali quali la naspi o con erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale. “Pertanto diviene ancora più evidente come la norma sia posta a tutela dei più, e non certo di chi più avrebbe bisogno di un sostegno effettivo da parte dello Stato” sottolineano i leghisti.

“E’ dalla necessità di non lasciare indietro nessuno che parte la nostra richiesta di impegnare la Regione ad attivarsi col Governo nazionale affinché recepisca nel decreto di aprile sulla “fase due” una modifica atta a consentire la cumulabilità dell’Assegno ordinario di invalidità” concludono i consiglieri del Carroccio Matteo Rancan, Daniele Marchetti, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Michele Facci, Emiliano Occhi, Stefano Bargi, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Matteo Montevecchi, Simone Pelloni e Valentina Stragliati.

