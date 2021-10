GIUSTIZIA PER YAYA

LOTTIAMO INSIEME PER I DIRITTI DI TUTTI I LAVORATORI

LOTTIAMO INSIEME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Yaya stava lavorando nella logistica, spostando merci che devono arrivare sempre più in fretta e sempre più a buon mercato: paghe basse e sfruttamento alto. Ci dicono che tutto questo serve per renderci la vita più agevole, più comoda e più sicura.

La verità è che il suo posto di lavoro evidentemente non era sicuro, non era tutelato dalle norme di sicurezza.

Nei primi 7 mesi del 2021 in Italia sono morti 677 lavoratori, da quando è morto Yaya, una settimana fa, altre 3 persone sono morte sul lavoro solo in Emilia Romagna.

La sicurezza costa, sappiamo tutti che molti datori di lavoro per aumentare il loro profitto mentono e imbrogliano sulle norme della sicurezza.



Le prime vittime, ma non le uniche, di questo imbroglio sono i lavoratori migranti, quelli meno inseriti, quelli più indifesi, più ricattabili, per la scadenza del permesso di soggiorno, la richiesta di asilo, il permesso umanitario e tutti gli altri documenti richiesti.

Per questi lavoratori l’insicurezza e la precarietà nel lavoro è ancora maggiore e trova proprio nella discriminazione e nel razzismo la sua giustificazione.

Molti politici, giornali, tv, istituzioni, burocrazia tutti insieme parlano, scrivono, agiscono contro i migranti che vengono buoni solo per lavori che altri rifiutano.

Yaya, come tanti altri, lavorava per tutti noi.



Gli Amici di Yaya, la Comunità Africana di Ferrara, l’Associazione Cittadini del Mondo vi invitano a partecipare a questa manifestazione per ricordare il loro caro amico e per protestare contro le condizioni disumane di lavoro e contro le discriminazioni nella nostra Italia.

CORTEO PER YAYA

SABATO 30 ottobre, alle ore 15,00

Partenza: Parco Giordano Bruno (Stadio) Arrivo: Piazza Municipale

Sulla insicurezza e sui morti sul lavoro, vedi anche su questo giornale:

Catina Balotta, MORTI SUL LAVORO. Un dramma senza fine. Con molti responsabili (11.10.2021)

Nicola Cavallini, Rischiare la vita per rimanere poveri: a proposito dello stato del lavoro (24.10.2021)