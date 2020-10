Tempo di lettura: < 1 minuto

Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti,

so che ci sono cose molto più interessanti

ma visto che c’è in giro più di un ignorante

anche questa dovrebbe essere importante.

L’insegnante è un operaio di conoscenza

e di quella sete non riesce a stare senza.

L’insegnante è un coltivatore di progetti:

prova a creare l’intero con dei pezzetti.

L’insegnante è elettricista della relazione:

collega i fili alle radici della Costituzione.

L’insegnante è un allevatore di speranze:

con cura prova ad accorciare le distanze.

L’insegnante è un ricercatore di bisogni:

insegna a tutti a pescare i propri sogni.

L’insegnante preferisce il ponte al muro:

lavora per unire ed è muratore di futuro.

L’insegnante vede il passato, l’oggi, il domani;

non vede studenti. Solo persone: esseri umani!

N.d.r. 5 Ottobre: Giornata Mondiale degli Insegnanti

