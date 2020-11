Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Apollo Cinepark

C.S. 44/2020 – 26 novembre

Settimana ricca su cinepark.tv, che propone eventi speciali e nuove uscite.

Si parte con “Gli indifferenti”, in uscita giovedì 26. Leonardo Guerra Seragnoli firma la terza trasposizione cinematografica del romanzo scritto nel 1929 da Alberto Moravia, trasformandolo in un dramma ambientato nella Roma di oggi, interpretato da con Edoardo Pesce, Valeria Bruni Tedeschi, Vincenzo Crea e Beatrice Grannò. Il film sarà presentato in diretta streaming alle 20.30 da Seragnoli insieme a Gianluca Farinelli.

Venerdì 27 novembre in occasione in occasione della Notte europea dei ricercatori, Cinepark.tv propone “Marie Curie”, aanticipato – alle20.30, da un dibattito sull’incidenza della ricerca al femminile. Partecipano la prof. Maria Rita Gismondo, a capo del laboratorio di microbiologia, virologia e bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano, Gabriella Greison, fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale, Michele Crocchiola e Alessandro Tiberio. il film, della regista Marie Noëlle, racconta i sei anni più turbolenti della vita della scienziata fra il 1905 e il 1911.

Restano in programmazione, per chi se li fosse persi, “Letizia Battaglia: shooting the mafia”, “The specials”, “I’m Greta”, “Shadows” , Cosa sarà – Gli anni amari e “Sono innamorato di Pippa Bacca”.

A cura dell’Uff. Stampa Apollo – Cinepark Group

Commenta