Gli psicologi dell’Emilia-Romagna sono anche online

Da: Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna.

Le misure necessarie per combattere l’emergenza legata all’epidemia di COVID-19 richiedono che gli italiani restino nelle proprie case. Tra gli effetti di questa restrizione c’è anche la difficoltà a proseguire le terapie e le consulenze psicologiche, proprio in un periodo in cui è evidente che aumentano le situazioni di rischio, potenzialmente stressanti. Per permettere ai cittadini di iniziare o di continuare un percorso di cura psicologica, l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ha quindi deciso di mettere in evidenza sul proprio sito i professionisti che offrono ai cittadini la possibilità di avere servizi psicologici a distanza.

In un solo giorno, sono già più di mille gli psicologi in regione che hanno dato la propria disponibilità ad incontri online. L’elenco completo è consultabile andando sul sito www.ordpsicologier.it e cliccando sulla sezione ‘Albo degli Psicologi’: è possibile spuntare l’opzione ‘consulenza online’ ed effettuare la ricerca dei professionisti, selezionando sia la zona geografica (importante per coloro che vorranno proseguire il percorso anche dal vivo al termine di questa fase di emergenza) che il contesto prevalente di lavoro (come, ad esempio, Psicologia Clinica, Psicologia delle Comunità, Psicologia dello Sport, Psicologia dello Sviluppo, e via dicendo).

La terapia e le consulenze online proposte si distinguono dagli interventi specifici in psicologia dell’emergenza realizzati da psicologi con specifica preparazione: la comunità professionale degli psicologi è infatti a fianco dei cittadini anche garantendo la prosecuzione delle attività professionali in un contesto di emergenza come quello attuale. Va infatti ricordato che l’emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19 si inserisce nella vita quotidiana con le difficoltà individuali e relazionali di ciascuno e di ogni famiglia o gruppo. Difficoltà affrontabili con l’aiuto di uno psicologo prima, adesso e dopo questa particolare emergenza.

Sulla Psicologia dell’Emergenza – quell’ambito della psicologia che si occupa primariamente della cura delle persone e dei gruppi coinvolti in eventi critici – l’Ordine sta realizzando attività di rete e integrazione tra diverse associazioni e realtà del territorio in modo da mettere a sistema e garantire maggiore efficacia a tutto l’impegno che viene messo in un servizio essenziale per i cittadini e per gli operatori sanitari.

