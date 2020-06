Gli studenti del Montalcini festeggiano la fine dell’anno scolastico “a distanza”

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli studenti del Montalcini hanno voluto festeggiare l’ultimo giorno di lezione, seppure a distanza p, invitando i loro docenti ad un meet on line in cui scambiarsi i tradizionali saluti, prima delle tanto attese vacanze estive.

Le difficoltà di questo ultimo, travagliato periodo non hanno mai interrotto il rapporto tra l’istituzione scolastica e gli studenti , attraverso una modalità operativa di continuo interscambio, fatto non solo di trasmissione di contenuti disciplinari, ma di parole di conforto e di incoraggiamento reciproco .

I ragazzi hanno voluto ringraziare i loro insegnanti per il lavoro svolto in questi ultimi mesi così complessi, in cui non si sono sentiti mai soli, grazie alle strategie poste in essere per continuare a ” fare scuola” anche da lontano.

Volti più distesi e sorridenti hanno illuminato gli schermi dei PC in un unico grande abbraccio virtuale che ha unito studenti ed insegnanti nel festeggiare un evento così importante come l’ultimo giorno di scuola.

Anche da lontano si sono percepiti la gioia e l’entusiasmo per la conclusione di una fase delicata che nessuno potrà dimenticare facilmente .

Sorrisi e battute scherzose hanno accompagnato gli ultimi minuti prima del suono dell’ultima campanella ( virtuale) accompagnati dalla speranza di un nuovo inizio , dove ci si potrà parlare di persona e non più soltanto dietro lo schermo di un PC.

Ed ora tocca ai maturandi, che si apprestano a svolgere un esame di Stato in presenza con tutti i dispositivi di sicurezza disciplinati dall’Ordinanza ministeriale.

A loro e a tutti gli studenti del Montalcini va il nostro grande in bocca al lupo per il termine di un anno scolastico che non dimenticheranno mai.

