Govoni su dichiarazioni presidente Inps: “Affermazioni profondamente ingiuste, pregiudizio sul sistema imprenditoriale”

“Ho letto con incredulo stupore l’intervista a Pasquale Tridico, presidente INPS, secondo cui le imprese non riprenderebbero l’attività per questioni di opportunismo poiché, in attesa che il mercato riparta, è lo stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori. Si tratta di affermazioni infondate ed ingenerose, soprattutto nei confronti delle piccole imprese che faticano a riprendere l’attività per la forte contrazione della domanda e per gli oneri fiscali e contributivi a cui, nonostante la crisi di liquidità, devono comunque adempiere. Voglio ricordare, inoltre, come moltissime imprese abbiano anticipato la cassa integrazione senza ricevere ad oggi nemmeno un euro di quanto dovuto.

Le imprese con meno di 10 addetti sono il 96,6% del totale e, prima dell’emergenza COVID, davano lavoro a 67mila tra operai e impiegati, pari al 64% (10 punti in più rispetto al dato regionale) di tutti gli addetti del settore privato presenti nel territorio ferrarese. 37.280 ferraresi che non si rassegnano di fronte alle difficoltà e a un contesto che pare congiurare contro di loro, un universo di lavoratori (non di padroni e dipendenti), di uomini (non di risorse umane), di fiducia (data e non solo richiesta). Migliaia di cittadini spesso invisibili che, rischiando in proprio, contribuiscono in modo decisivo alla creazione del PIL e all’occupazione provinciale.

Dal 10 marzo al 17 maggio, nell’ambito delle attività di controllo per il contenimento della pandemia ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro condotte dalle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale (che ringrazio ancora una volta per l’enorme e prezioso lavoro svolto) su 35.977 attività verificate ne sono state sanzionate solo 62, lo 0,17% del totale, a testimonianza del loro impegno nel rispetto della legge.

Parole, quelle del presidente dell’Inps, che evidenziano, dunque, ancora una volta un inaccettabile pregiudizio nei confronti del sistema imprenditoriale e che sono lontane anni luce dallo spirito di coesione invocato, anche di recente, dal Presidente Mattarella e dal Governatore Visco” .

