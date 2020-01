Grande risposta dei cittadini al pranzo di solidarietà organizzato per sostenere APW italia

da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Grande partecipazione per il pranzo organizzato all’agriturismo “La Florida” di Bondeno, per sostenere le famiglie che convivono con una patologia rara come la sindrome di Williams, che colpisce un bambino ogni 10mila. «Quando si tratta di solidarietà – ha spiegato il sindaco Fabio Bergamini – Bondeno risponde sempre con grande affetto e partecipazione. Abbiamo voluto dedicare una giornata alla conoscenza della sindrome di Williams, allo scopo di aiutare le famiglie che devono quotidianamente convivere con questa patologia rara. Eventi come questo meritano tutta la nostra attenzione e sostegno. Grazie all’associazione Apw Italia per avere collaborato alla sua realizzazione». Presenti all’appuntamento anche l’assessore alle politiche sociali, Francesca Piacentini, e la direttrice del Distretto Ovest dell’Ausl, Annamaria Ferraresi, con la presidente di Apw Italia, Annalisa Scopinaro.

