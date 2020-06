Grande successo del crowdfunding Un pontile per Baura!

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Grafica Andros

Si è conclusa il 21 giugno la campagna di crowdfunding dell’associazione Metropoli di Paesaggio con l’obiettivo di raccogliere, in 60 giorni, 3.000 euro per poter costruire un pontile a Baura (Fe). Grazie ai 141 sostenitori l’obiettivo è stato raggiunto e superato, raccogliendo 5.515 euro (il 184% della quota necessaria): a ottobre potrà quindi essere inaugurato il nuovo pontile con una panchina, una rastrelliera per bici e l’illuminazione nell’area dell’attracco così da rendere il nuovo angolo di paesaggio sul Po di Volano fruibile anche di sera.

Grande soddisfazione è stata espressa da Benedetta Brighenti, Presidente AESS (tra i promotori della campagna) “I miei ringraziamenti più sinceri a tutti coloro che hanno creduto e credono nel progetto e tramite il crowdfunding hanno voluto contribuire direttamente a sostenere un’idea di territorio che si intreccia con comunità, nuove economie, salute e socialità e che a Ferrara inizia finalmente a prendere forma! L’auspicio è che Metropoli di Paesaggio possa divenire presto modello replicabile in altre aree del Paese e anche oltre.”

“Dopo la realizzazione del pontile di Vigarano Pieve – afferma Chiara Franceschini, presidente dell’associazione Metropoli di Paesaggio – il nuovo approdo a Baura sarà un’altra occasione per sperimentare la navigabilità del ferrarese e scoprire il nostro paesaggio, nonché per dimostrare la praticità di spostamento con bici e barca e i benefici ambientali, sociali ed economici che ne derivano. Oltre alla soddisfazione circa la risposta positiva del territorio e ai ringraziamenti, da parte dell’associazione, per la partecipazione sentita, preme evidenziare come la sensibilità della collettività riguardo a questi temi sia in costante aumento. Questo fa ben sperare per i prossimi traguardi.”

Tante le aziende che hanno scelto di sostenere il progetto: DÉCO SpA (rivestimenti in legni compositi e naturali), Blu-e (progettazione e consulenza tecnica), Robur Asfalti (movimenti-terra e posa in opera), Zumtobel (corpi illuminanti), CNA Impresa Donna, Proloco di Baura, Associazione Fiumana APS, Garden Club Ferrara, Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro, Punto 3 Srl (progetti per lo sviluppo sostenibile), Emil Banca Credito Cooperativo – Contagio Solidale.

Il sostegno della SPAL non è mancato: la società biancazzurra, sensibile alle iniziative programmate sul territorio, ha donato 50 maglie gara per il raggiungimento dei fondi, nonché in vista delle prossime campagne di raccolta.

Visit Ferrara, il Consorzio degli operatori turistici della Provincia di Ferrara, credendo nell’impatto economico e sociale dell’iniziativa, ha contribuito alla raccolta offrendo delle visite guidate alla città con una guida turistica abilitata per la Regione Emilia Romagna.

Metropoli di Paesaggio crede fortemente nei benefici ambientali, sociali ed economici che la mobilità terra-acqua può portare al nostro territorio e per questo investe in progetti sostenibili e al servizio dei cittadini. La bicicletta, la barca, il treno e il bus elettrico, se messi a sistema, sono mezzi pratici ed economici non solo per i turisti ma anche per il quotidiano della collettività: la mobilità lenta va veloce.

Oltre all’aspetto economico, la campagna ha attivato un canale di dialogo con e per le comunità del territorio direttamente interessate dal progetto. Con il coinvolgimento della comunità di Baura, che ha già dimostrando generosa attenzione nei confronti dell’iniziativa, scopriremo la ricchezza di attività che può generare una via d’acqua con un pontile funzionante.

A questo link alcune immagini del Progetto Pilota 1:

https://bit.ly/FotoPilota1

