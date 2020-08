Grandi nomi e Covid, Peruffo: “la sfida è fare spettacolo nel rispetto delle regole”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Forza Italia Ferrara

Da consigliere, così come da cittadina, esprimo un plauso agli organizzatori (Comune incluso) che stanno portando nomi altisonanti del panorama musicale a esibirsi a Ferrara.

Questo non vuol dire che i decenni scorsi siano stati privi di eventi di intrattenimento, anzi. Si è passati – come è giusto che sia dopo una svolta amministrativa – da ospiti di qualità e al tempo stesso di niccchia, prevalentemente indipendenti, a protagonisti della scena pop, come è stato Nek, così come sarà per i prossimi concerti che vedranno esibirsi in piazza Trento e Trieste Mario Biondi ed Elisa, oltre a diversi altri appuntamenti a corredo dell’ultima parte di estate.

Le polemiche che ci sono state e che ci saranno in merito ai gusti personali del pubblico è normale che esistano, diverso il discorso sul versante salute.

In queste ultime settimane ci troviamo di fronte a un aumento significativo e progressivo dei contagi da Covid19 che non risparmia nessuno, men che meno i più giovani che nel corso della c.d. prima ondata erano stati toccati in minima parte (ma certo non esclusi) da questa piaga.

La sfida è quella di consegnare al pubblico appuntamenti in grado di rendere appetibile la nostra città, puntando al massimo livello per ciò che attiene agli accorgimenti di prevenzione, sia nella fase di accesso alla piazza, sia nei posti assegnati per assistere agli spettacoli, con mantenimento delle mascherine sul volto.

Oltre alle disposizioni, naturalmente – e non solo per i concerti del Ferrara Summer Festival – la differenza concreta la fanno il senso di responsabilità del singolo cittadino, di ogni età, nel tutelare la propria salute e quella del prossimo.

