Guida 2020 per l’Imprenditore: legge di Bilancio e nuove responsabilità dell’amministratore

Da: Ascom Ferrara.

Guida 2020 per l’Imprenditore si svolgerà giovedì 13 febbraio a partire dalle ore 15:30 nella sala conferenze di Ascom Confcommercio a Ferrara, in via Baruffaldi (al primo piano) il primo di una serie di seminari tecnici dedicati alla Legge di Bilancio 2020 ed alle nuove responsabilità degli Amministratori rispetto alla crisi d’impresa. L’evento è promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario ed è realizzato da Iscom (ente formativo di Ascom Confcommercio) con il supporto della stessa Associazioni Commercianti.

Il programma prevede i saluti del direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara, Davide Urban al quale seguirà l’intervento di Lelio Cacciapaglia direttore tributario del Ministero Economia e Finanze. Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno di stringente attualità come ad esempio la lotteria degli scontrini, i nuovi limiti imposti all’uso del contante, il rimborso delle commissioni sulle carte di credito od ancora la tracciabilità degli oneri detraibili. Il seminario al di là degli aspetti legati alla nuova Legge di Bilancio, affronterà il nodo della responsabilità degli amministratori e dei titolari di impresa rispetto alla crisi d’impresa: Maddalena Tamburini avvocato del foro di Ferrara relazionerà nel merito dei nuovi obblighi di comunicazione agli organi societari agli enti terzi (ade esempio Agenzia delle Entrate, Inps) ed ancora sugli strumenti di composizione o regolamentazione della crisi stessa. Temi particolarmente importanti per la vita quotidiana dell’impresa.

Per registrare la propria partecipazione, gratuita, è necessario mandare una mail ad iscomfe@ascomfe.it oppure chiamare lo 0532.234231

Commenta