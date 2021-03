Hera: giovedì 25 marzo, a Cento, previsti lavori alla rete idrica.

Tempo di lettura: < 1 minuto

Comunicato Stampa Gruppo Hera.

Giovedì 25 marzo, per provvedere alla manutenzione di una condotta della rete idrica del comune di Cento, dalle 9 alle 15:30 di Hera dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune vie della località Renazzo.

Saranno coinvolte circa 150 utenze situate in via Chiesa (dall’incrocio via Renazzo a via M. Grande), via Santa Chiara, via San Sebastiano, via San Luigi, via San Francesco e via Santa Caterina.

Al ripristino del servizio, potrebbe verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua, che tuttavia non ne pregiudicherà la potabilità. Suggeriamo comunque di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto, prima di utilizzarla.

L’azienda si scusa con i clienti per i disagi eventualmente arrecati e assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette ilnumero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

