Herambiente: l’efficienza energetica è certificata

Tempo di lettura: 4 minuti

Da: Francesco Reggiani, gruppo hera

La società del Gruppo Hera, primo operatore nazionale nel trattamento e recupero dei rifiuti, ha conseguito la certificazione ISO 50001, che implementa un sistema di gestione ed efficientamento dell’energia per migliorare le performance degli impianti gestiti, in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità. La certificazione giunge in concomitanza con l’inclusione della multiutility nel Dow Jones Sustainability Index

Nona certificazione per il Gruppo Hera, che da tempo persegue un’attenta politica per incrementare l’efficienza energetica delle proprie attività. Si tratta della ISO 50001 ottenuta da Herambiente, società del Gruppo Hera e primo operatore nazionale nel trattamento, recupero di rifiuti urbani e industriali.

La nuova certificazione riguarda l’implementazione di un sistema di gestione dell’energia (SGE) su tutti i novanta impianti gestiti. Si tratta di un importante impegno sul versante della sostenibilità, che per il Gruppo Hera rappresenta una delle leve principali.

Né è prova il recente ingresso di Hera, prima multiutility in Italia, nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), uno dei più autorevoli indici borsistici mondiali di valutazione della responsabilità sociale. Un traguardo ancora più rilevante se si considera il contestuale ingresso nell’indice mondiale ed europeo e, soprattutto, il posizionamento di Hera come “Industry leader” sulle circa 3.500 imprese a maggiore capitalizzazione nel mondo valutate dal DJSI.

ISO 50001: migliorare l’efficienza energetica

La norma ISO 50001 conseguita da Herambiente, è lo standard internazionale che fornisce i requisiti per implementare, mantenere e far progredire nel tempo un sistema finalizzato a migliorare l’efficienza energetica di un’organizzazione. La relativa certificazione di conformità viene rilasciata, così come avviene per le altre norme di adesione volontaria, da parte di un organismo accreditato, terzo e indipendente; per Herambiente si tratta dell’Ente di certificazione Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione.

Un sistema di gestione dell’energia è fondamentale per una realtà come Herambiente, poiché favorisce il miglioramento delle performance ambientali garantendo, tramite un approccio di tipo sistemico, di ottimizzare la propria prestazione ambientale attraverso l’uso più razionale dell’energia e l’adozione di misure per ridurne e controllarne il consumo, verificare il risparmio e pianificare continui interventi migliorativi. Questa modalità di gestione è particolarmente rivolta al sistema impiantistico di cui dispone Herambiente per il trattamento dei rifiuti: strutture tecnologicamente avanzate per le quali, pure se in buona parte in grado di autoalimentarsi, è fondamentale l’attuazione di un sistema di ottimizzazione energetica. L’efficientamento energetico, inoltre, è un elemento fondamentale al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione sempre più stringenti fissati dalla Comunità Europea per far fronte al cambiamento climatico in atto. La certificazione ottenuta permette a Herambiente di avviare un percorso per migliorare ulteriormente le proprie prestazioni energetiche e ambientali.

Herambiente: un sistema di gestione certificato

Il sistema di gestione dell’energia (SGE) si integra nel percorso di certificazione avviato fin dalla nascita di Herambiente, con i già consolidati sistemi di gestione qualità (UNI EN ISO 9001), ambiente (UNI EN ISO14001), sicurezza e salute dei lavoratori (UNI ISO 45001) e al recente conseguimento della certificazione per la sostenibilità del biometano (primo operatore in Italia ad ottenerla) che permette la tracciabilità della produzione del biocarburante prodotto nel sito di Sant’Agata Bolognese.

“Questo importante traguardo rappresenta solo un ulteriore passo di un percorso virtuoso”, dice Andrea Ramonda, Amministratore Delegato di Herambiente. “L’impegno all’efficientamento energetico porterà ad avviare, già dai prossimi mesi, progetti di implementazione dei sistemi di gestione dell’energia anche nei confronti delle principali società controllate di Herambiente”.

Commenta