Da: Ufficio Stampa AIOP Emilia-Romagna

AIOP Emilia-Romagna e Nomisma presentano in diretta streaming giovedì 10 dicembre il 4° Bilancio Sociale 2019.

I 44 ospedali privati oggetto dello Studio si confermano centrali per la crescita e la competitività economica della Regione Emilia-Romagna: valore di produzione (+812 milioni) e occupazione (+8.340 unità). Vincente il rapporto di integrazione-collaborazione di AIOP con la Sanità Pubblica, dentro e fuori la Pandemia.

L’Ospedalità Privata AIOP Emilia-Romagna, presenta alla cittadinanza il 4°Bilancio Sociale 2019 offrendo agli stakeholder una panoramica aggiornata dei risultati e delle iniziative adottate in ambito sociale, economico ed ambientale degli ospedali AIOP operanti sul territorio regionale.

I dati dello studio redatto e curato da Nomisma verranno illustrati in diretta streaming giovedì 10 dicembre alle ore 10 con la partecipazione di figure chiave dell’intera filiera sanitaria. Per la Regione Emilia-Romagna sono previsti gli interventi dell’assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini e della dirigente Kyriakoula Petropulacos.

Dentro e fuori l’emergenza COVID, i 44 ospedali privati AIOP attestano il loro ruolo strategico accanto alla Sanità Pubblica. Ecco i valori portanti per il 2019:

posti letto totali: 5.163, di cui 4.779 (93%), accreditati con il SSN.

Personale: 8.340 unità in crescita del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Valore della produzione: 812 milioni di euro, in rialzo del 7% rispetto al 2018.

“Il Bilancio Sociale sarà l’occasione per riflettere sulle sfide che insieme dovranno affrontare Sanità Pubblica e Privata. Ragionando su come potrà essere la nuova normalità post-Covid, siamo chiamati a ridisegnare modelli di assistenza e di cura, dove l’ospedale sarà ancora più integrato sul territorio e sempre più veloce nel dare risposte ai cittadini. Le strutture AIOP operanti in Emilia-Romagna sono state in prima linea durante la prima e la seconda ondata che è in atto e continueranno a contrastare questa emergenza dandosi nuove progettualità per il futuro, ponendosi come volano per il perfezionamento del Sistema Sanitario Nazionale, un’eccellenza a livello mondiale, al fianco alle strutture della Componente di Diritto Pubblico.” – queste le parole del presidente regionale AIOP e vicepresidente nazionale AIOP Bruno Biagi.

Fra i temi che saranno affrontati all’evento di presentazione del Bilancio:

la medicina digitale.

la riduzione delle liste d’attesa per una maggiore equità sociale.

l’evoluzione della partnership pubblico-privato accreditato.

Proprio il modello misto e integrato fra componente pubblica e privata che da tempo caratterizza il Servizio Sanitario Regionale ha dato una straordinaria risposta durante tutto il periodo di questa emergenza, come spiega M.Cristina Perrelli Branca, Project manager Nomisma:

“Durante la prima ondata, per cui si hanno dati consolidati, l’Ospedalità Privata AIOP ER ha assorbito il 12,4% dei ricoveri COVID, con contributi significativi a Piacenza e a Bologna, dove le quote dei dimessi dalle strutture AIOP sul totale regionale hanno raggiunto rispettivamente il 24,7% e il 18,3%. Alla data del 24 Novembre 2020, i posti letto messi a disposizione dalle strutture AIOP a supporto della rete ospedaliera regionale sono 1.557, ben il 44% del totale dei posti letto normalmente autorizzati dalla Regione per attività a carico del SSN”.

Per iscriversi all’evento online collegarsi al link qui riportato https://www.nomisma.it/presentazione-della-quarta-edizione-del-bilancio-sociale-di-aiop-emilia-romagna/

PROGRAMMA – Saluti Introduttivi

Luigi SCAROLA | Responsabile Sviluppo territoriale e welfare Nomisma

Bruno BIAGI | Presidente AIOP ER

Presentazione del Bilancio Sociale AIOP ER a cura di

M.Cristina PERRELLI BRANCA | Project manager Nomisma

Tavolo di lavoro

Raffaele DONINI | Assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna

Silvia DE DOMINICIS | AD Johnson & Johnson Medical Spa

Kyriakoula PETROPULACOS | Membro del Comitato tecnico scientifico Ministero della Salute e Direttrice generale Cura della Persona, salute e welfare Regione ER

Paolo BORDON | Direttore generale Azienda USL di Bologna

Barbara CITTADINI | Presidente AIOP nazionale

Modera

Giulio SANTAGATA – Consigliere Nomisma

Nb: Il Ministro della Salute, On.le Roberto SPERANZA, è stato invitato a portare la visione del Governo.

