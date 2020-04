I Beverendi in 4 x 4 donano 100 mascherine ffp2 al Comune, da destinare a Casa Alma

Tempo di lettura: 3 minuti

La solidarietà non va mai in vacanza e neppure in quarantena, è il caso di dire, e a testimoniare il valore straordinario dell’altruismo verso il prossimo è stato anche il club di amanti del Fuoristrada “I Beverendi in 4 x 4” con sede a Montalcino e delegazione a Sestola, guidato da Bruno Natalini e che annovera tra i propri soci anche i codigoresi Elisa Piffanelli e Luca Zanellati. L’associazione “I Beverendi in 4 x 4” è formata da appassionati delle quattro ruote e dei viaggi in trazione integrale che provengono dalle più svariate località per partecipare ogni anno ad eventi “in fuoristrada” tra cui il “raduno Rosa” e l’ormai famoso “Raduno dei Due Mari” che unisce il mar Tirreno all’Adriatico.

Tutti i soci de I Beverendi in 4 x 4, sono legati da una grande unità e amicizia e sono disponibili a darsi sempre e comunque un aiuto. Il detto del club – ricorda Elisa Piffanelli – è uno per tutti e tutti per uno e, per quanto antico, è sempre importante e verissimo. La voglia di fare e lo spirito di aggregazione del Presidente Bruno Natalini ci ha fatto raggiungere, grazie al ricavato di molti eventi, obiettivi importantissimi, dai corsi di ippoterapia e musicoterapia per bimbi autistici, alla costruzione di scuole nei villaggi del Laos, sino all’aiuto a strutture per donne maltrattate a Bologna e questo spirito continua ad animarci in tutte le iniziative che organizziamo.”

I Beverendi in 4 x 4, in questi giorni attraversati da preoccupazioni ed incertezze legate all’epidemia, hanno compiuto un gesto significativo. Sono state donate, infatti, al Comune di Codigoro 100 mascherine del modello ffp2, che saranno, a loro volta, donate agli operatori di Casa Alma. “Ringrazio di cuore, anche a nome della comunità e degli operatori di Casa Alma, Elisa Piffanelli ed il suo gruppo – commenta il Sindaco Sabina Alice Zanardi -: il dono delle mascherine, strumento preziosissimo in questo periodo, testimonia l’attaccamento al territorio e la sensibilità di un’associazione dedita ai motori e ai viaggi che, in questa circostanza, ha voluto lasciare un segnale tangibile, tendendo la mano a Casa Alma e ai suoi lavoratori.”

