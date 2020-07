I ferraresi incaricati per il nuovo corso Lega Davide Bergamini: “già operativi per dare risposte ai cittadini”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Lega

E’ ufficiale, da oggi la nuova struttura della Lega Emilia per Salvini Premier. Gli incarichi sono stati affidati dal Commissario Regionale della Lega per Salvini, il Senatore Andrea Ostellari che ha dato avvio al nuovo corso del partito affidando ruoli operativi a figure di esperienza e particolarmente vicine ai cittadini.

Per quanto riguarda la provincia di Ferrara il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri è Referente regionale enti locali, Davide Bergamini, consigliere Lega a Vigarano, è Referente Provinciale per la Lega Ferrara, Lorenzo Magagna è stato nominato Responsabile del tesseramento, al sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, è stato affidato l’incarico di Responsabile provinciale degli enti locali, mentre come Responsabile organizzativo è stata nominata Rossella Arquà, consigliere comunale del gruppo Lega di Ferrara,.

“Con grande spirito di squadra siamo già al lavoro per le prossime sfide che ci aspettano. Il nostro obiettivo è essere presenti sui territori per creare un legame forte con i cittadini e dare loro risposte certe e concrete, portando avanti il progetto della Lega per Salvini a partire dagli appuntamenti elettorali di settembre – spiega il Referente provinciale Davide Bergamini -. Per quanto riguarda i nomi il sindaco Pagnoni è stato individuato come Responsabile degli enti locali in quanto, dopo l’eccellente risultato elettorale che lo ha portato a diventare primo cittadino ha dimostrato, in questo anno di amministrazione, di essere una persona capace e preparata. Siamo certi che, in coordinamento con il sindaco di Ferrara, che è Referente regionale per gli enti locali, saprà fare da collante tra tutti gli amministratori della provincia di Ferrara e portare avanti i temi e gli argomenti della Lega per Salvini, dal punto di vista amministrativo”.

Lorenzo Magagna “è stato riconfermato Responsabile tesseramenti perchè si è dimostrato particolarmente capace nel gestire questo settore impegnativo e delicato – aggiunge Bergamini – Rossella Arquà è stata nominata come Responsabile organizzativo perchè ha dimostrato sul campo di essere una persona capace, disponibile ed efficiente nell’organizzazione degli eventi, ruolo che sarà fondamentale anche nei prossimi appuntamenti elettorali”.

Commenta