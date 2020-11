I giardini segreti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Oggi pomeriggio ho riguardato le foto scattate durante il weekend di Interno Verde, iniziativa dell’associazione ferrarese Ilturco, che fortunatamente ha avuto modo di svolgersi anche quest’anno in settembre. In questa occasione i privati che scelgono di aderire accettano di aprire il proprio giardino e accogliere il pubblico. In questo modo non solo offrono la possibilità di scoprire le bellezze naturali racchiuse tra i muri di una città storica, ma regalano anche un assaggio dell’intimità della propria casa, condividono il loro piccolo spazio di Eden. E così mi torna in mente il versetto del Cantico dei Cantici (4,12): “Giardino chiuso tu sei – sorella mia, mia sposa – sorgente chiusa, fontana sigillata.” Lo sposo usa questa immagine per parlare delle grazie dell’amata; il giardino è chiuso, pudico, puro, ma aperto alla gioia e alla relazione con l’amato.

