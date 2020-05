I mezzi pubblici e la fase 2 a Ferrara: le indicazioni risultanti dalle rilevazioni del mattino sui servizi di bus Tper

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa

In concomitanza con la riapertura di alcune attività produttive previste dalla fase 2 dell’emergenza sanitaria per il contenimento del Covid-19, Tper, già dalla prima mattinata di oggi, ha effettuato attività di monitoraggio circa l’accesso alle fermate, l’utilizzo dei mezzi con mascherine e le condizioni di carico dei bus del bacino di Ferrara.

In particolare, il personale operativo di Tper ha presidiato le fermate della Stazione e Alfonso D’Este dove transitano le linee urbane 6 e 11, di norma le più frequentate della rete cittadina.

Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, alle linee extraurbane 550/551/552 Ferrara – Cento – Modena con personale dislocato in autostazione a Ferrara e tra Cento e Modena.

I dati della mattinata, in termini di utilizzo dei servizi, non si discostano molto da quelli della scorsa settimana: in generale sugli autobus urbani ed extraurbani si sono registrati carichi adeguati, sempre in grado di consentire il corretto distanziamento interpersonale previsto.

Non si sono verificati problemi e l’utenza ha generalmente viaggiato nel rispetto della nuova regola sull’obbligo delle mascherine e lasciando liberi i sedili per i quali era stato inibito l’uso per mezzo della relativa segnaletica a bordo.

Indicazioni, quindi, positive di un disciplinato utilizzo dei mezzi pubblici, anche se va sottolineato che si è trattato solo delle primissime rilevazioni della fase 2; il lavoro di monitoraggio sarà una costante attività per Tper anche nel corso dei prossimi giorni e settimane, con l’obiettivo di seguire le successive fasi di riattivazione delle attività produttive e sociali, accompagnandole con il più possibile armonico adeguamento dei servizi di trasporto pubblico. La collaborazione dell’utenza sarà fondamentale anche nel prosieguo dell’emergenza per una gestione sempre ordinata dei servizi.

Commenta