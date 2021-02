I miti si sf(i)atano da soli

Tempo di lettura: 3 minuti

sarà un po’ come l’unico giorno che ti interrogano, quello che non avevi studiato

sarà come quando arrivi a lavoro in ritardo, ma solo una volta in dieci anni

sarà proprio quando stavi per trattenerti e godi un po’ prima del previsto

sarà stato così anche per una canzone perdente, dopo venti cd primi in classifica

sarà proprio quella prima volta che poggi lo zaino nello spogliatoio e una signora

di mezza età, ma tutta incazzata deve spogliarsi in quello e non negli altri dieci liberi

sarà proprio quella puntata che non sei riuscito a vedere in tv e neppure a scaricare

da internet che ti sei perso, quando avevi di meglio da fare o non ricordi se peggio

sarà che la gente ricorda quell’unica volta che sei caduto e non tutte le altre

in cui ti sei rialzato, sarà come quando ci si interroga sul perché mister Einstein

non riusciva a legarsi le scarpe, invece di farci spiegare come siamo legati all’universo

sarà come quando date tempo al tempo che lo scandalo domani se lo dimenticheranno

ma non quella volta che la tua notizia personale non è andata in onda sui telegiornali

e sei arrivata presto all’appuntamento con il tuo ragazzo, una sola volta in quattro anni

e allora hai capito che devi sempre arrivare più tardi, che le sorprese non sono solo

dietro gli angoli ma anche sul vostro letto matrimoniale, sarà stato proprio così

anche per quelli che sono stati fortunati e sono morti prima che si sf(i)atassero

da soli, che poi col tempo o si diventa tutti pompieri o si muore più in fretta,

che il successo non esiste, neppure quello intramontabile, solo piccoli attimi

migliori o peggiori, e non è detto che i secondi siano meno importanti dei primi

sarà che il tempo cancella tutto di questi tempi, anche quello che c’è di buono

sarà che il mercato ti compra e si lascia vendere molto meglio di com’era prima

o sarà che il buono lo trovi in quel che c’è di sbagliato e viceversa, se ci riesci

sennò quando sarai sul punto di non riuscire a trovarlo neppure, fai una bella cosa

smettila di seguire i miti o seguili tutti, tanto il tempo sa condannare meglio di te.

