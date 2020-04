I pensionati di Confagricoltura Ferrara donano all’osco covid di Copparo 1.300 mascherine

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Confagricoltura

“Stiamo vivendo una situazione grave, gravissima, imprevedibile e la nostra Associazione – afferma il Presidente dei Pensionati di Confagricoltura Ferrara Stefano Spisani – è sempre stata in prima linea nel portare il proprio contributo a favore di chi è più in difficoltà, di chi sta vivendo situazioni di disagio. Da tutti noi di ANPA Confagricoltura Ferrara un immenso grazie al Personale Sanitario che si sta adoperando con instancabili energie e professionalità alla cura ed assistenza a favore di quanti sono stati colpiti dal virus. Il Comune di Copparo è tra quelli in provincia – prosegue Spisani – con il più alto tasso di popolazione anziana; ben il 33% dei residenti è ultra 65enne e il virus ha infierito in particolare sulla popolazione di tale età. Per questo – conclude il Presidente di ANPA Confagricoltura Ferrara – abbiamo devoluto all’OSCO COVID di Copparo 1.300 mascherine che saranno utilizzate dal personale presente in struttura.” L’Ospedale di Comunità di Copparo, nato nel 2014 come modello assistenziale di cure intermedie, da fine marzo si è trasformato in Osco-Covid; ora è predisposto a ricevere quelle persone che si sono ammalate di Covid-19 e che sono riuscite a superare la malattia e ora necessitano di ultimare la fase finale della quarantena (isolamento) in un ambiente protetto, che non può essere il proprio domicilio. “Quello di ANPA Confagricoltura Ferrara è un nobile gesto – afferma Bruna Cirelli, assessore alle Attività Economiche e all’Agricoltura del Comune di Copparo – la loro donazione ci ha consentito di consegnare le mascherine tre veli chirurgiche nelle mani di Marcella Peverati, Responsabile organizzativa dell’Osco-Covid, che ha espresso grande soddisfazione e gratitudine per questi importanti presidi. A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero ringraziare per questo concreto atto di generosità a favore della nostra struttura ospedaliera, e rivolgere un pensiero particolare a tutti i suoi operatori cui siamo grati per l’impagabile impegno e alle persone che ne fruiscono, cui deve essere garantita la massima sicurezza. Un grazie in particolare a Stefano Spisani, Presidente ANPA Confagricoltura Ferrara e a Federico Magri, Segretario della Delegazione di Copparo di Confagricoltura Ferrara, per la fattiva collaborazione”.

