I primi vent’anni del ristorante “Cavalieri Ducati” a Renazzo, frazione di Cento

Da: Ufficio Stampa ASCOM Ferrara

Sembra…ieri e invece sono trascorsi vent’anni. Di soddisfazione e successi. L’apprezzato ristorante “Cavalieri Ducati”, nato l’11 gennaio del 2000 e da sempre associato ad Ascom Confcommercio, ha festeggiato con amici ed affezionati clienti questo prestigioso traguardo nella sede del locale in via Maestra Grande nella frazione centese di Renazzo. “Un risultato importante – commenta emozionato lo chef Stefano Malagoli – che premia l’attenzione meticolosa alla ricerca delle migliori materie prime da utilizzare in cucina, sapendo coniugare tradizione e creatività, giorno dopo giorno, con coraggio e umiltà, in questi primi vent’anni ai fornelli dei Cavalieri Ducati. Un lavoro nel quale abbiamo cercato di curare in modo attento l’aspetto del servizio in sala, elegante ma mantenendo un clima familiare nel contempo. E tutto questa è stata una ricetta vincente” conclude Malagoli.

