I Sindaci del centrodestra ferrarese in pressing sulla Regione

Da: Fabrizio Pagnoni, Sindaco di Copparo

ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA, I SINDACI DEL CENTRODESTRA IN PRESSING SULLA REGIONE

PAGNONI, SALETTI, BERTARELLI E NEGRI: “ABBIAMO LE CARTE IN REGOLA PER ESSERE VALORIZZATI: OCCASIONE DA NON PERDERE PER IL TERRITORIO”

“I Comuni del ferrarese, insieme al Comune capoluogo, devono fare parte

della Zona Logistica Semplificata: è necessario aprire una nuova strada

logistico produttiva che guardi allo sbocco del porto di Ravenna, capace

di valorizzare le imprese presenti e attrarre investimenti per il

futuro”. E’ un appello a più voci rivolto alla Regione Emilia Romagna

quello lanciato dai sindaci dei Comuni di Copparo, Lagosanto, Comacchio

e Bondeno a sostegno della posizione espressa dal sindaco, Alan Fabbri,

che ieri ha sollevato la questione dell’esclusione di Ferrara (con il

suo Polo Chimico) dal novero dei Comuni interessati dal progetto

regionale. “Sosteniamo con convinzione la necessità di estendere il

perimetro della nuova Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna ad

altri territori e realtà del ferrarese – spiega Fabrizio Pagnoni,

sindaco di Copparo e Referente Enti Locali della Lega Salvini premier a

livello provinciale-. In primo luogo sono diversi i Comuni della nostra

provincia che presentano le caratteristiche funzionali e logistiche

adatte all’inserimento nella Zls, a partire dall’elemento sostanziale e

primario della contiguità con Ravenna al cui porto è stata riconosciuta

funzione di centralità”. La Zls inoltre, nel mettere in relazione

infrastrutture viarie, “si propone per la nostra provincia come

‘naturale’ chiave di volta nel potenziamento di strategie in essere,

penso all’idrovia, e in divenire, posto che i nostri obiettivi

convergono nel rafforzamento delle infrastrutture, siano strade, rotaia,

acqua o fibra, né mancano aree economiche di collegamento con il

contesto portuale ravennate – aggiunge Pagnoni -. Crediamo dunque nella

spinta propulsiva di questo progetto, grazie ai vantaggi che potrà

portare alle imprese insediate, a partire dai benefici di carattere

procedurale e di semplificazione burocratica, e grazie alle condizioni

favorevoli per le aziende che vi si vogliano stabilire: la ricaduta,

siamo certi, potrà investire l’intera provincia e il suo tessuto economico”.

L’idea dei sindaci di centrodestra è quella di far inserire nella nuova

area, vantaggiosa in termini logistici e produttivi, tutte le realtà

territoriali che hanno o possono attivare realtà produttive capaci di

relazioni interprovinciali e legate alla logistica del porto, a partire

da Bondeno (che vanta uno scalo ferroviario dedicato alle merci), fino a

Comacchio, potenzialmente capace di crescere e attrarre nuove economie

produttive.

Sul tema interviene il sindaco di Bondeno, Simone Saletti: “Ci sono

Comuni nella nostra provincia che hanno tutte le carte in regola per

rientrare in queste aree, avendo la possibilità di essere più attrattivi

anche per nuovi insediamenti produttivi incentivati da tempi celeri per

il rilascio delle autorizzazioni necessarie e sgravi che i singoli

comuni possono concedere”. Rilancia il sindaco di Lagosanto, Cristian

Bertarelli: “Rientrare in queste aree è importante e in alcuni casi

vitale per i comuni, per promuovere e incentivare lo sviluppo di nuove

realtà e insediamenti produttivi, rafforzando quelle presenti, e creando

ulteriori opportunità lavorative e occupazionali per tutto il

territorio” e Pierluigi Negri sindaco di Comacchio conclude: «La nostra

provincia non può essere esclusa dal progetto che metterà in relazione

infrastrutture ed aree produttive con il porto di Ravenna, che già

coinvolge 8 provincie e 18 Comuni. È una opportunità per la nostra

economia anche sotto il profilo della semplificazione amministrativa”.

