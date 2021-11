Tempo di lettura: 2 minuti

Proseguono le giornate di formazione per delegati e pensionati della CGIL di Ferrara su temi di grande

importanza generale. Il titolo dell’iniziativa di martedì 30 novembre è: “Ieri, oggi, e domani? Trasformazioni dei sistemi previdenziali: cosa c’è e cosa manca”.

Ne parlano Cristiano Zagatti Segretario Generale Cgil Ferrara, Marina Balestrieri della Segreteria Confederale Cgil Emilia Romagna, Morena Dall’Olio Direttrice Inca Emilia Romagna.

Seguirà dibattito.

“Continuiamo a gettare le basi per fornire le necessarie conoscenze per alimentare percorsi di

partecipazione nei luoghi di lavoro e nel territorio –dichiara Cristiano Zagatti, Segretario generale CGIL –

su argomenti fondamentali per noi tutti, cittadini, pensionati e lavoratori. Il tema delle pensioni e della

riforma della previdenza sono centrali per il futuro di questo Paese. Riteniamo la manovra proposta dal

Governo inadeguata tanto che sono già iniziate le mobilitazioni nelle diverse regioni e il primo dicembre

saremo a Bologna in Piazza Maggiore. La legge di bilancio non riduce diseguaglianze e le acuirà per i

giovani. Sulla previdenza le risorse stanziate sono insufficienti e i parametri introdotti non soddisfano le

richieste di maggiore attenzione verso diverse categorie di lavoratori, come per chi ha lavori usuranti e

gravosi, come va migliorata l’opzione donna”.

L’iniziativa si terrà nel Salone della Camera del Lavoro di Ferrara (Piazza Verdi, 5) alle ore 15 nel rispetto della normativa vigente (certificazione verde Covid-19).

A dicembre terzo e ultimo appuntamento sul DDL Concorrenza, per tentare di capire i possibili

cambiamenti sui servizi pubblici e con essi le ricadute per i cittadini e sulla qualità delle condizioni di

lavoro.

