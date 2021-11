Igiene ambientale: sciopero lunedì 8 novembre con presidio a Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Lunedì 8 novembre 2021 ci sarà lo sciopero nazionale dei lavoratori delle imprese pubbliche e private che applicano il contratto nazionale Utilitalia e Fise.

A Ferrara le aziende interessate dallo sciopero sono Hera, Clara, Coop. Brodolini, Coop Ageste, CST e la partecipata del Comune capoluogo Ferraratua.

La trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto ormai da 27 mesi ha subito una brusca battuta d’arresto già a fine settembre, quando le organizzazioni sindacali FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel hanno deciso di abbandonare il tavolo di confronto ed aprire le procedure di raffreddamento e conciliazione.

Si sciopera per rivendicare un contratto unico di settore inclusivo di tutti i lavoratori della filiera, e per mettere al centro della discussione le tematiche legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Temi che il sistema delle imprese pubbliche e private non intendono recepire, pretendendo di scaricare sui lavoratori i costi del rinnovo contrattuale, fingendo interesse per i temi legati alla sicurezza perché individuati solo ed esclusivamente come costo e non come investimento.

E’ evidente che l’obiettivo degli imprenditori è quello di inseguire deregolamentazione e destrutturazione del contratto nazionale investendo sul dumpig salariale anziché sulla qualità dei servizi e del lavoro, puntando sulla maggiore precarietà dei rapporti di lavoro, e maggiore flessibilità degli orari di lavoro.

Contro questa arroganza serve una risposta forte e partecipata: lunedì 8 novembre i lavoratori del settore si fermeranno per l’intera giornata lavorativa, e si ritroveranno in presidio dalle ore 10 alle ore 13 davanti agli ingressi degli impianti HERA Ferrara in via Finati 41-43.

FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti – Ferrara

Commenta