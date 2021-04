Il 12 aprile il primo appuntamento, on line, con Terziario Donna Ferrara di Confcommercio.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa Ascom Ferrara.

Al via la prima iniziativa di Terziario Donna Ferrara di Confcommercio, costituito poche settimane fa, e presieduto dall’imprenditrice centese Simona Salustro.: Caffè in Rosa – questo il nome del progetto – proporrà una serie appuntamenti che avranno come piattaforma Facebook.

“In questo momento così complesso abbiamo pensato ad un’iniziativa di formazione ed informazione, on line, che potesse dare suggerimenti, consigli alle Donne impegnate a gestire un’attività nel mondo del Commercio, Turismo e Servizi, così come gli equilibri famigliari. Ognuna delle sette componenti del consiglio dunque intervisterà nelle puntate di Caffè in Rosa un ospite che possa dare un valore aggiunto e fornire strumenti adeguati per superare questa fase che ha conseguenze pesantissime sia sul punto di vista economico ma anche sociale e psicologico. Elementi e spunti che possano servire per ripartire, per ritrovare forza e motivazioni”.

La prima puntata vedrà come ospite la dr.ssa Elisa Stefanati, psicoterapeuta alla Quisisana di Ferrara: un dialogo per analizzare la situazione delle Donne alle prese tra famiglia e lavoro durante questo anno di difficoltà da affrontare quotidianamente e sfide da superare. Gli appuntamenti saranno al momento ogni lunedì a partire dalle ore 14.00 (durata al massimo 15 minuti) sulla pagina Facebook @terziariodonnaferrara.

