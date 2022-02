Tempo di lettura: 4 minuti

Biblioteca del Centro Documentazione Donna

Via Terranuova 12/B, Ferrara

Anche quest’anno si terrà al CDD il di Ciclo di conferenze “ContemporaneaMente” riguardanti autrici, artiste e scienziate contemporanee a Virginia Woolf in atto dal 2016 a cura di Elisabetta Roncoli. Sono previsti cinque incontri che avverranno sempre nell’ambito della consuetudine instauratasi già dal 2020 “Incontriamoci il Mercoledì”, nei giorni precedenti le conferenze saranno inviate mail specifiche riguardanti gli argomenti e le relatrici.

Mercoledì 23 Febbraio 2022, dalle ore 16,30 alle 18.00

incontro in presenza e online

Elisabetta Roncoli

parla di

Follia pura, pura come l’acqua di sorgente

Emily Holmes Coleman, la follia domata e Virginia Woolf, la mania di vivere.

Emily Holmes Coleman, scrittrice e poetessa, nasce a Oakland, California, nel 1899. La madre soffre di una malattia mentale e muore quando lei è ancora piccola. Compie i suoi studi in una scuola privata e si diploma al Wellesley College nel 1920. Nel 1925 si trasferisce a Parigi corrispondente del Chicago Tribune e non solo, comincia a pubblicare le sue poesie sulla rivista Transition, diventando una figura importante nella mitica vita letteraria della Parigi del tempo. Personaggio di riferimento anche dell’Hayford Hall Circle, la famosa enclave intellettuale che fa riferimento a Peggy Guggheneim, Holmes divenne un cardine per la vita di molti altri scrittori ( Djuna Barnes, Dylan Thomas, Antonia White).

Collaborò a St. Tropez con l’anarchica Emma Goldman occupandosi della stesura delle sue memorie.

Nonostante la cospicua produzione e il ruolo di primo piano nella vita intellettuale europea degli anni ’20 e ’30 rimase quasi invisibile al grande pubblico, al quale giunse soltanto il suo primo romanzo pubblicato nel 1930, The Shutter of Snow, accolto in modo controverso dalla critica.

Una riscoperta negli anni ’80 del secolo scorso ha portato alla luce la cospicua produzione poetica, i diari, articoli, i numerosissimi epistolari, ricordiamo quelli con Djuna Barnes e Dylan Thomas, e altri due romanzi.

Le traduzioni e le edizioni sono ancora in divenire, buona parte del suo lavoro attende di essere portato alla luce dal cospicuo fondo Coleman presso la Special Collection dell’Università del Delaware a Newark, dove è archiviata tutta la sua complessa opera.

L’incontro del 23 Febbraio, riguarderà oltre alla presentazione della figura di Coleman, la sola analisi del libro The Shutter of Snow, edito in Italia da Robin Edizioni nel 2008 con il titolo Il manto di neve, che racconta la guarigione della protagonista da una psicosi scatenatasi dopo il parto.

Si tratta di un romanzo strettamente autobiografico, di grande valore simbolico e di testimonianza.

Il ricordo dovuto in questo ambito a Virginia Woolf ha il solo intento di evidenziare brevemente la contemporaneità effettiva fra le due autrici nonché la postura di Emily Holmes Coleman all’interno del modernismo, ma soprattutto una contemporaneità di interconnessioni esistenziali.

Elisabetta Roncoli, modenese ma ferrarese d’adozione, ha vissuto a Ferrara dall’infanzia, è socia del Centro Documentazione Donna da lunga data per il quale ha tenuto numerose conferenze, curato due Cicli di incontri dal 2014 ad oggi, l’ultimo quello in oggetto. Laureata in Lettere Moderne fa parte della redazione di Leggere Donna da più di vent’anni e scrive regolarmente recensioni e riletture. Appassionata lettrice è curatrice del libro Alcune stanze tutte per noi dove sono raccolte, oltre alla sua, tutte le conferenze riguardanti la sola Virginia Woolf tenute al CDD negli anni 2014 e 2015. E’ coautrice di due brevi saggi sulle figure femminili nella storia ferrarese.

Per l’incontro in presenza, ingresso con super green pass e mascherina FFP2.

Per partecipare on line occorre inviare una mail a elena.branca@yahoo.it, riceverete il link con il quale potrete collegarvi una decina di minuti prima dell’inizio dell’incontro che verrà registrato e pubblicato su youtube.

