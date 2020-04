Il 25 Aprile è storia, memoria e cultura

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Cristiano Zagatti, CGIL Ferrara

Il 25 Aprile un impegno per il bene comune

Il 25 Aprile è storia, è memoria, è cultura.

Il 25 Aprile è dovere etico.

Il 25 Aprile è scommessa di ieri sull’oggi e sul domani.

Il 25 Aprile è democrazia.

Il 25 Aprile è Costituzione.

Il 25 Aprile è libertà.

Il 25 Aprile è nascita di una Repubblica democratica, la nostra.

Il 25 Aprile siamo Noi.

Noi che abbiamo raccolto il testimone di donne e uomini pronti a riscattare se stessi e le future generazioni dal giogo della dittatura fascista.

Dalla pena di morte.

Dalle leggi razziali.

Dai campi di concentramento e di sterminio.

Dalla guerra.

Dal colonialismo.

Dalla violenza e dalla repressione squadrista.

Dall’esautoramento del Parlamento, svuotato di ogni funzione legislativa.

Dal controllo sulla stampa e sull’associazionismo.

Dal partito e dal sindacato unico, quello fascista.

Dal regime che organizza ogni aspetto della vita pubblica e privata: scuola, tempo libero, cultura e lavoro.

Alla base del 25 Aprile c’è tutta la nostra dignità di cittadine e cittadini, di persone, di essere umani.

Il 25 Aprile è Resistenza ad ogni forma di oppressione.

Il 25 Aprile è Festa di Liberazione, è lotta partigiana.

Il 25 Aprile è storia antifascista, di emancipazione politica, sindacale, operaia.

Il 25 Aprile è anche storia della CGIL come organizzazione capace di promuovere, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, il passaggio verso la democrazia e la realizzazione della successiva vita democratica.

La testimonianza più vivida nell’art. 1 della nostra Costituzione: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo…”

Per questo le parole ora e sempre resistenza servono ancora.

Per questo il 25 Aprile ogni anno ci permette di rinascere idealmente.

Per non perdere la strada.

Per ritrovarsi e restare umani.

La Resistenza ci ha consegnato la Costituzione.

Se c’è uno strumento che ci deve orientare dentro la crisi, per affrontare la “fase 2” è quel pezzo di Carta, nato dalla resistenza, dal 25 Aprile.

Se dessimo attuazione alla Costituzione avremmo un paese solido sul piano economico, sociale, politico e culturale, meno disorientato dentro alle crisi e più lucido nell’affrontare questa.

Un paese più capace di orientarsi su un altro modello di sviluppo.

Possibilmente sostenibile e in grado di immunizzarsi naturalmente da possibili emergenze sanitarie strettamente connesse con l’inquinamento ambientale.

Abbiamo tutto a disposizione, usiamolo.

Ora e Sempre Resistenza!

Buon 25 Aprile

Commenta