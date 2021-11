Il 3 novembre, al Centro Documentazione, conferenza di Elisa Bolchi: “Una Society of Outsiders per Virginia Woolf”

Tempo di lettura: 2 minuti

Mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 16,30, nella Biblioteca del Centro Documentazione Donna, via Terranuova 12/b, Ferrara, Elisa Bolchi, Università di Ferrara, parlerà di “Una Society of Outsiders per Virginia Woolf”

Elisa Bolchi da questo anno accademico è docente di Lingua Inglese presso l’Ateneo della nostra città.

Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere ha conseguito un dottorato in Critica, teoria e storia della letteratura e delle arti presso l’Università Cattolica di Milano dove dal 2013 è stata docente di Letterature Comparate e Letteratura Inglese.

È autrice di numerosi saggi e articoli riguardanti la letteratura vittoriana, i rapporti letterari anglo-italiani, la letteratura ecocritica, lo studio critico degli archivi letterari e le influenze moderniste in opere postmoderne.

Ha dedicato il suo Dottorato di ricerca del 2006 a Virginia Woolf con uno studio sulla sua ricezione italiana pubblicato con il titolo Il paese della bellezza, dopo questo i suoi contributi agli studi woolfiani sono stati numerosissimi, ricordiamo ancora, uno per tutti, il libro del 2015 L’indimenticabile artista.

È socia fondatrice e Vice-Presidente della Virginia Woolf Society italiana, associazione fondata nel 1970, presente in vari paesi del mondo e dal 2017 finalmente anche in Italia grazie a un gruppo di studiose di altissimo livello.

L’incontro di mercoledì 3 novembre sarà incentrato proprio sulla narrazione degli scopi della Virginia Woolf Society che Elisa Bolchi ha gentilmente accettato di esporci in un luogo, il Centro Documentazione Donna, che simbolicamente ha assunto Woolf come madrina per ovvie risonanze sia politiche che culturali.

Sarà inoltre un momento di conoscenza della figura di Elisa Bolchi arrivata da pochissimo nel nostro Ateneo.

L’incontro si svolgerà in presenza e online. In presenza è necessario il green pass

