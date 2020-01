Il ballo delle Befane chiude il Natale a Copparo

Da: Ufficio Stampa del Comune di Copparo

Finale col botto, o meglio col ballo quello delle iniziative natalizie di Copparo, per la Festa dell’Epifania, una schiera di befane hanno danzato di fronte a un folto pubblico prima del tradizionale rogo della vecchia. Una novità realizzata dall’associazione dei Rioni, e i Rioni Furnas e Dezima. Lo stand dei “pinzino” era curato dal Rione Mota.

Ottimo il consuntivo di queste festività in piazza, che ha visto per la prima volta “L’incendio del Palazzo Municipale”, spettacolo pirotecnico di Capodanno per salutare il 2020. Molto di impatto i “fuochi” sulla facciata del Palazzo e i giochi di luce che hanno contribuito a rendere ancora più suggestivo lo spettacolo piromusicale. Applausi e brindisi finale. Da sottolineare l’impegno delle Associazioni di Volontariato, che come sempre, si sono adoperate per il buon risultato dei molti appuntamenti in calendario.

