Il Blog “Voci dal Petrolchimico” si presenta (sabato 28 novembre 2020) con otto interventi

Tempo di lettura: 5 minuti

da: Voci dal Petrolchimico

Il Blog “Voci dal Petrolchimico” (https://www.cdscultura.com/it/blog/categories) si presenta (sabato 28 novembre 2020) con otto interventi.

Gli argomenti

L’aquilone cosmico, chi era Diego Armando Maradona

Eravamo indecisi se pubblicare nel nostro Blog qualcosa sulla scomparsa di Diego Armando Maradona, ma l’articolo che abbiamo trovato su LINKIESTA ci ha convinti perché, mai un campione dello sport ha raccolto nella stessa persona, insieme all’immenso talento sportivo, popolarità, empatia, gentilezza, generosità, affettuosità, ingenuità, sbruffoneria, fragilità, instabilità, solitudine. La sua scomparsa ha coinvolto pressoché totalmente, per almeno un paio di giorni, tutti i mezzi di comunicazione, ha unito e compattato intere popolazioni (Gli argentini, i napoletani, ecc.) ma allo stesso tempo è risultata divisiva in quanto la sua vita è risultata piena di contraddizioni, anche difficilmente comprensibili.

Società civile e parità di Genere

Continua il ricco programma di eventi che CDS Cultura e Centro Donna Giustizia propongono, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa (CDS Cultura – Facebook) avviata venerdì 13 novembre u.s. con la presentazione del goal n° 5 dell’Agenda 2030 – Parità di Genere, si è sviluppata con la presentazione di un libro (venerdì 20 novembre) e una tavola rotonda (sabato 21 novembre) che ha coinvolto una decina di esperti. Tutte le iniziative sono state gestite in streaming con il Facebook di CDS Cultura e sono attualmente presenti sul sito.

Il focus sulla violenza economica proseguirà con due incontri di approfondimento, sabato 28 novembre dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e venerdì 4 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 18,30, sempre su streaming.

Il Covid-19 : considerazioni sparse

Continua il dibattito sul Covid-19, con altri interventi sulla presenza del sindacato (ruolo, impegni e comportamenti a confronto con il passato) e sulla percezione dell’epidemia (cosa succederebbe se questo virus fosse “ignorato” e continuasse ad essere trattato come una qualunque influenza).

La Certosa di Ferrara, un museo a cielo aperto

Continua la presentazione della Certosa di Ferrara, museo a cielo aperto, la cui visita permette di fare la conoscenza con personalità del passato, uomini e donne speciali che hanno fatto la storia di Ferrara con le loro biografie esemplari.

Tornano le Criptovalute

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Verge etc. Cosa sono, quale tecnologia c’è dietro, come comprarle / scambiarle / usarle per investimento. Quali opportunità e quali rischi comportano.Un aggiornamento sulle Criptovalute e Blockchain, ovvero: la nuova «corsa all’oro».

Cronache dalla tutela dell’Ambiente

La presenza dei mezzi di locomozione, oggi e nel passato, rappresenta da sempre un’ostacolo alla qualità della vita nelle città. Considerazioni tra fantasia e realtà.

Il lavoro nel cinema in TV

La rassegna dedicata al “Il lavoro nel cinema – Di prossima programmazione, in TV” mette in evidenza una vasta platea di soggetti, personaggi, storie dedicati al lavoro che superano l’immaginazione del cinefilo normale e che solo un critico è in grado di scoprire.

I testi

L’aquilone cosmico. Paura e ammirazione di Diego Armando Maradona, di Marco Beccaria, da LINKIESTA del 26 novembre 2020. Per leggere l’articoloclicca qui

Continua il ricco programma di eventi che CDS Cultura e Centro Donna Giustizia propongono in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dal Comunicato Stampa di CDS Cultura. Per leggere l’articoloclicca qui

Il cambio di paradigma non potrà essere una lotta fra generazioni, ma ogni generazione dovrà fare la propria parte compresi gli anziani,di Giovanni Foschi, già docente di matematica applicata presso l’ITC di Forlì. Per leggere l’articolo clicca qui

Come sarebbe la nostra società senza il sindacato confederale, pure con i suoi difetti ?,di Sergio Dalbuono, già segretario di categoria della Cisl. Per leggere l’articolo clicca qui

La Certosa di Ferrara, un museo a cielo aperto,dalla Redazione di “Voci dal Petrolchimico”, su suggerimento di Daniele Fogli, Direttore editoriale di Euroact.net. Per leggere l’articolo clicca qui

Bitcoin “Bull Run” (il bitcoin e molte alte criptovalute in genere stanno nuovamente salendo), di Livio Paciotti, Specialista IT per la Simulazione e Controllo di Processo. Per leggere l’articoloclicca qui

Le Mura di Ferrara – Invettiva contro il traffico n° 1 (Al modo delle foglie, CopyArt Ferrara 2013, pp. 73-75),di Saverio De Bartolo, già Ricercatore e Presidente di CDS Srl. Per leggere l’articolo clicca qui

Il lavoro nel cinema – Di prossima programmazione, in TV dal 29 novembre al 5 dicembre 2020,di Paolo Micalizzi, critico e storico del cinema. Continua il successo delle microrecensioni sulla programmazione in TV dei cinema dedicati al lavoro. Per leggere l’articolo clicca qui

Nota della Redazione : Allo scopo di agevolare la lettura dei diversi testi del Blog è data la possibilità di leggere un articolo cliccando direttamente su “clicca qui”, posto al termine della descrizione di ogni testo.

La scrittura nel Blog è aperta a tutti coloro che intendono partecipare, … è sufficiente scrivere e inviare un testo o una composizione a cdscultura@gmail.com, sarete contattati.

Il Blog, nato allo scopo di dare continuità all’iniziativa del libro “Ferrara e il suo Petrolchimico, volume secondo”, si caratterizza per la partecipazione alla sua crescita di autori di varia provenienza, con 3 – 6 articoli pubblicati settimanalmente ed è frequentato giornalmente da 30 – 60 visitatori, con punte di oltre 100.

Commenta