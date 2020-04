Il Circolo BalckStar: per poter ripartire con eventi culturali a Ferrara

Tempo di lettura: 2 minuti

Dalla metà di febbraio, con l’annullamento dei primi concerti ed eventi culturali, per il piano di emergenza per il contenimento del Covid-19, si è fatta sempre più tesa la situazione per la musica in Italia, e per i locali che principalmente fanno attività live.

Le notizie degli ultimi giorni sono poco incoraggianti, in base alle le regole anti-contagio, tra cui quella del distanziamento sociale, sarà molto difficile riprendere a breve nell’organizzazione di concerti ed eventi culturali.

Per questo motivo è partita da pochi giorni la campagna “Support Blackstar”, per contribuire a mantenere vivo il locale, da tempo punto di riferimento per la cultura ferrarese, ed affrontare le spese come affitto e utenze in questo periodo di inattività.

Il Circolo BalckStar, da anni lavora nella realizzazione di eventi tra concerti, workshop, proiezioni di film e presentazioni di libri, diventato un vero patrimonio per la città, con il quale collaborano diverse associazioni culturali del territorio per la divulgazione della cultura.

Il supporto al locale di via Ravenna, si può dare ottenendo un simbolo della “ripartenza” dopo il virus, attraverso l’acquisto di T-Shirt create per l’iniziativa. La magliette sono divise in 2 colori (bianco e nero) e in diverse taglie disponibili. Ma non solo, alle prime 100 prenotazioni verrà regalata anche la mascherina del BlackStar. Per fare l’ordine e dare il proprio contributo basta scrivere un messaggio per colore e taglia alla pagina ufficiale di Facebook. ( www.facebook.com/blackstarFerrara/)

