Il CIV festeggia i 50 anni del partner indiano IG International

Da: Consorzio Italiano Vivaisti.

Il CIV – Consorzio Italiano Vivaisti di San Giuseppe di Comacchio (Ferrara), eccellenza della ricerca innovativa varietale a livello internazionale, fa il punto della sua partecipazione a Fruit Logistica 2020, – la principale manifestazione a livello mondiale dedicata al mondo dell’ortofrutta e divenuta importante luogo d’incontro di operatori internazionali del settore interessati alle novità di prodotto ed ai principali progetti di sviluppo varietali.

Alla vigilia della apertura della kermesse berlinese presso lo Steigenberger Hotel di Berlino si è svolta la seconda Edizione del “CIV & Friends Meeting” con una grande partecipazione di rappresentanti di aziende interessate alla presentazione in anteprima del Product & Project Portfolio CIV di nuove varietà/selezioni di melo.

Nel corso della Fiera si è poi svolto anche il tradizionale incontro annuale Modi® Apple IMMCA Meeeting («International Marketing Cooperation & Coordination Agreement») organizzato sempre dal CIV – proprietario del brevetto della varietà di mela Civg198* e del marchio Modì® con cui viene commercializzata nel mondo – con i propri Licenziatari internazionali Autorizzati allo scopo d’implementare e coordinare le strategie di marketing necessarie per lo sviluppo del brand Modì® e condividere le tecniche produttive della varietà CIVG198* nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.

Inoltre, il CIV ha avuto l’onore di partecipare alla serata-Evento del 06.02.2020 per Anniversario 50 anni del proprio Partner IG INTERNATIONAL che – con il proprio Direttore Tarun Arora e tutta la direzione aziendale – ha salutato il 2020 come un anno molto speciale dalla loro fondazione nel 1970 organizzando una festa speciale dove hanno peraltro rivelato i propri futuri piani di espansione a livello globale. Ricordiamo che IG INTERNATIONAL è attualmente l’unico distributore/importatore di frutta di CIVG198 a marchio Modì® per tutto il territorio indiano.

Durante la fiera berlinese il Presidente CIV Pier Filippo Tagliani con il Business Development manager Marco Bertolazzi, il Brand/Project manager Dario Lezziero e il Responsabile tecnico Marzio Zaccarini hanno incontrato i numerosi operatori internazionali interessati alle ultime novità CIV in tema di melo, pero e fragole, che si differenziano principalmente per i seguenti caratteri: facilità di coltivazione, produttività, lunga conservazione e shelf-life, elevate caratteristiche organolettiche, aspetto estetico accattivante, adattabilità a diverse condizioni pedoclimatiche, resistenza ad alcune patologie (aspetto centrale nel programma di miglioramento genetico del CIV).

“La Fiera di Berlino, – conclude il Presidente CIV Pier Filippo Tagliani – nonostante la prevista defezione degli operatori asiatici, si conferma sicuramente il principale Evento Internazionale di tutta la filiera del settore ortofrutticolo (i.e.: ricerca-produzione-commercializzazione e servizi correlati) e ringraziamo tutti gli operatori interessati che ci hanno visitato per conoscere le nostre selezioni/varietà di Melo, Fragola e Pero, quest’ultime sviluppate dall’Università di Bologna grazie ai finanziamenti privati del CIV”.

Commenta