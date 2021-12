Il Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto si presenta alle Autorità e ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti

Sabato 4 Dicembre, alle ore 17.45, presso la tensostruttura del Campo Sportivo di Porotto, in via Petrucci, 85, avrà luogo la presentazione del Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto.

Il Comitato nasce come “patto tra cittadini” e muove i propri passi dalla riflessione sui tragici eccidi di Porotto del 1945 con l’intento di prendersi cura di questa pagina dolorosissima della nostra storia, non per mera celebrazione, ma per metterla in relazione con il presente in un dialogo che favorisca la costruzione di una comunità che rifiuti ogni forma di violenza e sopraffazione, nella quale prevalgano coesione, dialogo e rispetto reciproco. Quella che il Comitato si propone, attraverso le iniziative che verranno organizzate in futuro, è la diffusione di una “nuova cultura della Memoria” attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni e dei cittadini. La presentazione, curata dai membri del Comitato stesso, vedrà gli interventi della presidente Vanessa Rossetti, della vice presidente Lucia Bianchini, della storica Antonella Guarnieri e la testimonianza di Ivana Rossi, intervistata dagli studenti del Liceo Carducci.

Prenderci cura del nostro passato significa prenderci cura del nostro presente e del nostro futuro.

L’evento sarà realizzato nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid. All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass. La capienza massima è di 70 persone, si potrà assistere occupando il posto a sedere e indossando la mascherina, oppure seguendo la diretta FB sulla pagina del “Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto”.

