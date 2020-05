Il commissario ad acta Sergio Venturi da domenica lascia l’incarico. Il Gruppo del Partito Democratico ringrazia

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Era il 5 marzo quando Sergio Venturi, dopo cinque anni come Assessore regionale alla Sanità, assumeva l’incarico straordinario di commissario per l’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna. In questi tre mesi che nessuno di noi dimenticherà, il suo volto è diventato famigliare a ogni emiliano-romagnolo. Lo ringraziamo per la sua pacatezza nel riportare numeri e storie sul contagio, sul lavoro nelle strutture sanitarie e nelle istituzioni, su chi si è ammalato e non ce l’ha fatta e su chi invece è riuscito a guarire.

A lui, dal Gruppo del Partito Democratico in Assemblea Legislativa, va un ringraziamento sincero e speciale per lo straordinario contributo dato in questi mesi difficili e drammatici di emergenza sanitaria. Una fase che stiamo superando, ed è proprio per questo che il dottor Venturi da domenica cesserà questo incarico. Siamo certi che fino ad allora continuerà a dare il massimo e a lavorare come fatto finora, con sobrietà, equilibrio e competenza.

Come il colibrì che voleva spegnere l’incendio, di cui il commissario Venturi ha raccontato la fiaba in uno dei suoi appuntamenti quotidiani in diretta su Facebook, ognuno può e deve dare il proprio contributo per realizzare un risultato che potrebbe sembrare impossibile. I consiglieri del Gruppo Pd non mancheranno di fare la propria parte, insieme alla Giunta dell’Emilia-Romagna, per il futuro di questa Regione e dei suoi cittadini dopo la terribile fase dell’emergenza.

