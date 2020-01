Il Comune di Bondeno avvisa della necessità di rinnovare domande e ISEE

Da: Ufficio Stampa Comune di Bondeno

Il Comune di Bondeno informa le famiglie interessate che l’indicatore Isee è scaduto il 31 dicembre 2019. Gli uffici invitano, per questo motivo, a presentare tempestivamente – e comunque non oltre il 31 marzo 2020 – il nuovo Isee (o la dichiarazione D.S.U.) per non incorrere nell’addebito delle tariffe massime a decorrere dal mese di gennaio 2020. Per gli utenti dei servizi scolastici che nel prossimo anno scolastico 2020-2021 cambieranno ciclo (per esempio, dal nido alla materna, dalla materna alle elementari e così via) si ricorda che oltre alla consegna dell’Isee aggiornato si dovrà procedere al rinnovo delle domande per i vari servizi scolastici (nonchè alla domanda di agevolazione) che avranno validità per l’intero ciclo scolastico. Per informazioni, è a disposizione il personale dell’Ufficio Relazioni col Pubblico (Urp) di piazza Garibaldi, dal lunedì al sabato (tranne il mercoledì) dalle ore 8,30 alle ore 13.

Commenta