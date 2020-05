Il Comune di Comacchio apre un conto corrente la per la solidarietà

Tempo di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Comacchio con “I numeri del cuore” apre alla solidarietà diffusa attraverso l’apertura di un conto corrente bancario per la solidarietà presso BPER Banca, destinato a raccogliere le donazioni dei cittadini e delle aziende.

Il codice Iban attivato appositamente per le donazioni è IT56J0538723501000003214134.

Le risorse che il Comune acquisirà grazie alle donazioni verranno impiegate in attività sociali a sostegno delle persone che hanno subito i maggiori impatti dall’emergenza Covid-19 e verranno rendicontate alla comunità in maniera assolutamente trasparente.

L’apertura di un conto corrente per la solidarietà rientra fra le azioni indicate nell’ordinanza 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni. A tale fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le donazioni”.

Nell’intestazione della donazione e nella causale del versamento sarà necessario inserire la dicitura ”“Comune di Comacchio – Emergenza COVID-19″. Le donazioni da persone fisiche e imprese sono detraibili ai fini fiscali.

