Il Comune di Fiscaglia verso il green

Rispettare la Natura significa anche imparare a consumare meno e

meglio ed è proprio questo lo spirito che muove gli interventi che verranno realizzati nel Comune

di Fiscaglia.

Progetti per più di 400.000 euro finanziati in gran parte dalla Regione che impegneranno

l’Amministrazione fiscagliese solo per il 22%.

Il sindaco Fabio Tosi dichiara: “Siamo molto soddisfatti di come continui in maniera costante la

ricerca di fondi per il risparmio energetico. L’Amministrazione comunale e lo staff tecnico

dell’Ufficio Bandi stanno costruendo un settore importante, che non esisteva fino a pochi mesi fa e

che ha permesso di ricevere dalla Regione Emilia Romagna primalità importanti.

La valutazione di queste candidature è stata frutto di un’attenta valutazione, con l’obiettivo di

ridurre i costi con soluzioni all’avanguardia dove i centri di spesa legati ai consumi annui sono

notevoli.”

Uno degli interventi riguarderà la sostituzione della caldaia e degli infissi del Municipio di

Migliaro, portando un decremento del fabbisogno energetico dell’edificio di circa il 30% e un

risparmio di gas metano pari a circa il 25% della spesa annua.

L’intervento darà un’immagine più gradevole al Municipio (sede legale di Fiscaglia) e aiuterà il

raffrescamento estivo della sala consiliare, dove gli infissi esposti maggiormente al sole saranno

dotati di schermature interne.

Un secondo intervento coinvolgerà la località di Migliarino, con la costruzione di una centrale

termica a biomasse e l’annesso impianto di teleriscaldamento. Questa soluzione servirà il centro

polifunzionale allo scopo di ridurne i consumi e creare una filiera virtuosa coinvolgendo le aziende

agricole, riducendo la dipendenza energetica dall’estero e incentivando la nascita di

microfiliere locali specializzate nella produzione di cippato.

