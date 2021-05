Il Conetto Alì amico dell’ambiente ai lidi di Comacchio.

Tempo di lettura: 4 minuti

Comunicato stampa Alì S.p.A.

Ai lidi di Comacchio arriva l’iniziativa che consentirà di preservare le spiagge dall’abbandono dei piccoli rifiuti:

Oggi nella splendida cornice del lido Pomposa, uno dei sette lidi Comacchiesi, si è tenuta la presentazione del nuovo progetto di tutela ambientale messo a punto dal Gruppo Alì per una maggiore pulizia delle nostre spiagge. A partire dal mese di giugno e per tutta la stagione estiva, Alì offrirà gratuitamente ai turisti, attraverso la fondamentale collaborazione dei titolari degli stabilimenti balneari che hanno aderito con un entusiasmo al progetto, un Conetto in cartoncino utile per la raccolta dei piccoli rifiuti che si producono sotto l’ombrellone, come il mozzicone di sigaretta, lo stecco del gelato, il torso di mela. L’obiettivo della campagna “Conetto Alì” è dare un contributo concreto per liberare le spiagge dai piccoli rifiuti e dai mozziconi, invitando i bagnanti ad osservare un comportamento eco-responsabile.

Ad accogliere l’iniziativa il Sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, i Presidenti dei Consorzi che rappresentano gli stabilimenti balneari dei sette lidi comacchiesi: Luca Callegarini per il lido di Volano, Nicola Bocchinpani per Nazioni, Pomposa e Scacchi; Giuseppe Carli per Porto Garibaldi e Nicola Spinabelli per Estensi e Spina; Alida Padovani del Consiglio di Amministrazione di Clara, multiutility ferrarese che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani; Claudio Castagnoli, Comandante della Polizia Provinciale di Ferrara.

Apre la conferenza il Sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri “Sono felice di questa importante iniziativa promossa dai supermercati del Gruppo Alì che concorre ad un’importante tutela dei nostri lidi attraverso i coni di carta, creando una magnifica sinergia a tutela di quel bene prezioso che è l’ambiente in cui viviamo. Grazie a tutti gli stabilimenti balneari ed ai rappresentanti dei Consorzi, per concorrere in maniera pratica alla tutela del nostro bellissimo territorio nel cuore del Parco del Delta del Po. Mi auguro ci sia la massima adesione da parte dei turisti per evitare l’abbandono di piccoli rifiuti, rendendo ancor più attrattive le nostre spiagge.”

In rappresentanza del Gruppo Alì, Matteo Canella, Responsabile Affari Generali “Un gesto apparentemente trascurabile come il disfarsi di un mozzicone o di un piccolo incarto, in realtà, reca un grande danno all’ambiente e in particolare al mare. – Spiega Matteo Canella – Ci vogliono fino a cinque anni per smaltire un filtro di sigaretta, decenni per un pezzetto di plastica, basta invece un piccolo gesto per preservare il nostro ambiente. Quello che presentiamo oggi è solo l’ultimo dei tanti progetti che portiamo avanti per tutelare il più grande patrimonio che abbiamo ereditato e che lasceremo ai nostri figli: la natura. E siamo felici che sia stato ben accolto da tutti i rappresentanti istituzionali di questo bel territorio. Crediamo che un ambiente più sano sia alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone. Ed è per questo che dal 2010 abbiamo assunto un impegno concreto nei confronti del nostro territorio, mettendo a dimora quasi 33.000 alberi e 4 boschi urbani nei Comuni del Veneto e dell’Emilia Romagna, in collaborazione con i nostri clienti. Da quattro anni inoltre abbiamo deciso di investire sull’architettura sostenibile: ristrutturazioni e nuove aperture presentano facciate in ceramica fotoattiva con arricchimento di HT per una superficie complessiva che ammonta oggi a 9.930 mq, in grado di depurare efficacemente l’aria alla stregua di un bosco di 694 alberi, catturando gli agenti atmosferici inquinanti. Un impegno questo che ha profonde radici e che ha tutta l’intenzione di continuare a crescere, perché crediamo che dalle cose buone nasca il bene”.

Dopo un intervento corale dei Presidenti dei Consorzi dei sette lidi ferraresi, la parola passa ad Alida Padovani, componente del CdA di CLARA S.p.A., gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti in 19 Comuni della provincia di Ferrara. “Riteniamo molto importante che un operatore della grande distribuzione come il Gruppo Alì, conosciuto e apprezzato nel nostro territorio, si renda promotore di un’iniziativa a così forte valenza ambientale. Il Conetto veicola un messaggio immediato e inequivocabile: ciascuno di noi può e deve fare la sua parte per mantenere pulite le spiagge. Per questo sosteniamo con piacere il progetto di Alì e confermiamo la nostra completa disponibilità e collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa”.

I Conetti Alì che salvano la spiaggia dai piccoli rifiuti, potranno essere ritirati presso tutti gli stabilimenti balneari comacchiesi e, a fine giornata, dovranno essere smaltiti nel contenitore del secco presente in spiaggia.

Commenta