Tempo di lettura: 6 minuti

“Non ero pronta ad assistere alla storia della mia vita!”. Il commento di una giovane spettatrice al termine della messa in scena de “Il Coro di Babele” al Teatro Ferrara Off riassume l’intensità di uno spettacolo che la settimana scorsa ha riempito la sala dell’associazione ferrarese, che è tra le più attente a intercettare le novità e capace di selezionare opere di ricerca che coniugano impegno, professionalità, ma anche un’estrema godibilità di visione.

La compagnia “Barbe à papa” formata da cinque giovani attori di origine siciliana ha saputo tenere tutti inchiodati a guardare un condensato di storie, dove in parte ci possiamo ritrovare tutti, ma che sicuramente sono efficaci condensati di vita dei ragazzi di oggi. Nella scheda descrittiva si parla di “Cinque racconti di altrettanti migranti che viaggiano nei voli low cost”. I “migranti” non sono quelli dei barconi o delle fughe da terre insanguinate di cui parlano i giornali, ma i nostri figli, i nostri vicini di casa, i ragazzi che escono dalle scuole e dalle università italiane e cercano un approdo, un futuro, un traguardo di vita e di completezza professionale ed esistenziale da far sbocciare da qualche parte.

Ognuno dei racconti-sketch mette in luce alcuni aspetti diversi che caratterizzano la condizione di giovane migratore: la ricerca, la nostalgia, la curiosità, la voglia di rivalsa, il senso di trionfo e la memoria di chi va lontano e si guarda indietro riannodando le sue scelte agli episodi dell’infanzia e alle sue vicende familiari.

Come spettatrice, mi ha particolarmente colpito la scena della metropolitana, che riassume in maniera meravigliosamente fotogenica gesti, pensieri e attitudini tipici di chi fa il pendolare. Così ciascuno può ritrovare il suo, dentro ai cinque diversi atteggiamenti rappresentati. Certo è che si assiste a un ritratto sociale reso con godibile enfasi caricaturale di quello a cui prima o poi ci si imbatte se si viaggia con una certa continuità su treni, metropolitane o bus. C’è il passeggero che si immerge nel telefonino, chi ascolta la musica in cuffia, quello che si chiude dentro al suo cappotto e dietro ai suoi occhiali scuri approfittandone per estraniarsi e dormire, chi legge e – ovviamente – non può mancare quello o quella che sbircia e che magari legge le pagine del vicino nutrendosi dello spettacolo collettivo in cui è immerso o immersa.

Sul palco di volta in volta prendono la parola i cinque attori della compagnia. Federica D’Amore (maglietta rossa) coniuga il racconto esilarante e coinvolgente del legame che finisce per tessere con il venditore del fast food dove fa la sua colazione quotiniana con una abilità da ginnasta. Il suo racconto viene reso così ancor più efficace e divertente, mentre fa con grande naturalezza la ruota e la spaccata come gesti espressivi dell’intensità di cui si tingono questi incontri casuali.

Brava e piena di pathos Chiara Buzzone (maglietta bianca) protagonista del primo di cinque episodi, molto espressiva e ammiccante l’interpretazione di Roberta Giordano (maglietta verde), efficace Totò Galati (maglietta blu) che interpreta la parte di chi ha un cedimento e viene preso dalla voglia di ritornare, grande capacità comunicativa per Claudio Zappalà (maglietta gialla) che oltre che interprete è anche ideatore dell’opera.

Efficace la scelta dell’immagine scenica, che con pochi tocchi riesce a creare scenografia con l’utilizzo delle semplici magliette a colori sgargianti con cui si presenta ciascuno dei cinque protagonisti e che – al bisogno – vengono trasformate anche nel simbolo della patria d’origine, in forma di bandierone. Il tricolore viene composto come per magia legando con maestria e prontezza d’uso le t-shirt bianco, rosso e verdi a una lunga pertica. Significativo anche il modo in cui i temi vengono affrontati, a partire da una ricerca del significato dele parole, basata su definizioni del vocabolario e che suona più che mai vera e attuale, in un mondo dove siamo continuamenti tentati di “googolare”, tuffandoci sul motore di ricerca del computer alla ricerca dei significati ultimi di qualsiasi cosa.

Ottimo debutto, insomma, per la stagione di prosa 2022 del Teatro Ferrara Off. E sicuramente un post-it da mettere in agenda per le prossime rappresentazioni che la compagnia Barbe à papa ha in serbo: 6, 7 e 8 maggio 2022, quando – è stato anticipato nella breve chiacchierata-riflessione di fine spettacolo – la compagnia tornerà sul palco di via Alfonso I d’Este. Saranno di nuovo in scena a Ferrara per raccontare nuovi temi e nuovi episodi di una generazione affacciata sul mondo, che non dimentica di guardarsi indietro e di guardare quello che siamo e che sogniamo con il dovuto distacco, carico di tenerezza e di ironia.

Per info sulla stagione del Teatro Ferrara Off: sito web www.ferraraoff.it, tel. 333 628 2360, email info@ferraraoff.it

