Da: Roberto Paltrinieri, I.I.S Einaudi, Ferrara

Il Covid non ferma i progetti all’Einaudi. Nonostante la difficile situazione che sta vivendo il mondo della scuola in questo periodo, l’Istituto Einaudi ha deciso di portare avanti i progetti che segue da anni, per creare un senso di continuità e per proseguire nella volontà di offrire ai propri alunni opportunità di arricchimento culturale e personale.

Nell’ambito del progetto “APERTAMENTE” venerdì 11 dicembre alcune classi terze e quarte dell’Istituto incontreranno in modalità online il dottor Michele Franchi, specialista in igiene e medicina preventiva, che affronterà il tema della pandemia e dei vaccini in una conferenza dal titolo “Il COVID: sinergie e tecnologie per limitare il contagio”

