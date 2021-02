Il difetto di fabbrica

Tempo di lettura: 2 minuti

Nel Secolo Breve qualcuno era convintissimo che, seguendo Cristo o Marx (ebrei entrambi), si poteva superare il Sistema Capitalista e abitare un mondo diverso e migliore. Dopo i noti, tragici e fallimentari tentativi, nel 1989 il Capitalismo e il suo Pensiero Unico conquistarono l’intero orbe terraqueo, compresi i partiti di quella che continuiamo, per pigrizia, a chiamare Sinistra.

Cosi, nel Secolo presente – tranne sparuti gruppi di resistenti, delusi e (assai spesso) depressi – nessun partito, sindacato o movimento si sogna più di proporre la fatidica “fuoruscita dal Capitalismo”. Perché oltre le Colonne d’Ercole ci sarebbe il vuoto. O il baratro. Chissà se è vero: Zingaretti o chi per lui dovrebbero salire su una barchetta, prendere il largo, fiutare il vento, alzare il naso verso l’orizzonte: non sarà la Terra Promessa, ma qualcosa di meglio laggiù deve esserci per forza.

Purtroppo il nostro orizzonte domestico, la nostra classe politica, non sembra contare esploratori o capitani coraggiosi. Per molti il neo-neo-neo-capitalismo, se non “il migliore dei mondi possibili”, è comunque l’unico a nostra disposizione. Per altri, i riformisti di casa nostra, si tratterebbe solo di apportare qualche piccolo correttivo socialmente utile.

Nessuno dice la vera verità: che il capitalismo, vecchio o nuovo che sia, è un motore straordinario, il più potente mai inventato, ma ha un difetto di fabbrica. Ineliminabile. Te ne accorgi solo quando vai a votare e capisci che il tuo voto non conta niente. Quando perdi il lavoro. Quando provi a chiedere un prestito in banca.

“Il capitalismo non può essere democratico.”

Fabrizio de Andrè

