Il Direttore Generale Damiano: “Sostegno al territorio e potenziamento dei nostri servizi: gli investimenti non si fermano”

Da: Ufficio Relazioni Esterne – Cassa di Risparmio di Cento

La Cassa di Risparmio di Cento prosegue nella realizzazione delle iniziative previste dal piano industriale 2020-2022.

Le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria degli ultimi mesi non hanno inciso sugli obiettivi di sviluppo ed efficientamento che stanno guidando la Cassa di Risparmio di Cento dopo l’approvazione del piano industriale. Per far fronte alle richieste pervenute da marzo ad oggi, infatti, la Cassa ha messo in campo una task force che ha gestito oltre 2000 pratiche di moratoria sui finanziamenti e più di 900 richieste di liquidità, dimostrando flessibilità e confermando di essere un solido punto di riferimento per il territorio.

Parallelamente alla gestione delle pratiche Covid, come previsto dal piano, nei giorni scorsi la Cassa ha portato a termine il trasferimento di due delle cinque agenzie – Stiatico e Sassuolo – delle quali è previsto l’atterraggio nelle filiali limitrofe. Queste ultime saranno in tal modo potenziate per qualità e personale, in modo da soddisfare le richieste della clientela a 360 gradi, grazie a squadre più compatte composte da diversi specialisti in materia di investimenti, assicurazioni e credito.

“Già da diversi anni, la Cassa ha intrapreso un percorso di investimenti volti a digitalizzare i propri prodotti e servizi per renderli accessibili ed immediati anche senza recarsi in filiale, ma la consulenza dei professionisti in carne ed ossa resterà sempre il cardine del servizio offerto ai nostri clienti – ha dichiarato il Direttore Generale, Ivan Damiano – L’accorpamento di alcune delle nostre filiali ci consentirà in modo più efficace di continuare ad offrire tutti i servizi all’altezza dei più alti standard di qualità ed efficienza, garantendo comunque la nostra storica presenza capillare sul territorio per essere vicini alle esigenze quotidiane dei nostri clienti”

Come previsto dal piano industriale, la Cassa sta continuando ad ampliare la propria offerta digitale. Lo dimostra la recente sottoscrizione della partnership con la start up Pay Do Srl, fintech che ha consentito di ampliare ulteriormente i servizi di pagamento disponibili nella piattaforma di internet banking di Caricento, BEE BANK, grazie a Plick. Questa nuova funzione consente il trasferimento di denaro anche senza conoscere l’iban del beneficiario, ma unicamente il numero di cellulare o l’indirizzo email.

Infine, la Cassa continua a rimanere un partner di primo livello anche per le soluzioni di gestione del risparmio delle famiglie. A questo proposito, prossimamente la Cassa renderà disponibili anche nuovi prodotti che andranno ad arricchire l’attuale offerta, garantendo ai clienti una gamma più completa di servizi di investimento, con particolare riferimento ai servizi di gestione e trasferimento del patrimonio.

