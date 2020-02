“Il diritto spaziale fra principi consolidati e nuove sfide”. Primo appuntamento del ciclo di conferenze “Non voglio mica la Luna”

Da: Università di Ferrara.

Prende il via giovedì 6 febbraio alle ore 17 nell’aula A1 di Palazzo Turchi di Bagno, (c.so Ercole I d’Este, 32), il ciclo di conferenze “Non voglio mica la Luna” con l’incontro sul tema “Il diritto spaziale fra principi consolidati e nuove sfide”.

I media regolarmente portano a conoscenza del grande pubblico i successi via via raggiunti nella scoperta dello spazio extra-atmosferico. È inoltre ormai acquisito che le attività spaziali, lungi dall’avere un interesse meramente scientifico, o strategico-miliare, svolgono un ruolo importante nella vita quotidiana di ciascuno. Meno attenzione invece è dedicata a una questione parimenti cruciale. Esiste un diritto applicabile nello spazio extra-atmosferico? O le attività spaziali si svolgono nel vuoto giuridico, come se l’effettività delle norme si riducesse al pari della forza di gravità, allontanandosi dalla Terra? E poi, se esiste un diritto “per lo spazio extra-atmosferico”, è in grado di far fronte alle nuove sfide poste dalla crescita esponenziale delle attività spaziali?

Sono queste le domande alle quali Diego Zannoni dell’Università di Padova cercherà di dare risposta nel corso della conferenza organizzata dal Laboratorio di ricerca in Storia e comunicazione della scienza Design of Science – DOS dell’Università di Ferrara, nell’ambito della mostra “Spazio 2019. Scienza e immaginario a cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna” (Palazzo Turchi di Bagno, Corso Ercole d’Este 32, 31 ottobre 2019 – 23 febbraio 2020).

“Il percorso espositivo della mostra – dichiarano i curatori – è basato sulla narrazione dell’eroica avventura e del progresso tecno-scientifico. Assai articolate, diversificate e importanti furono le implicazioni anche in altri campi: geopolitici, militari ed economici anzitutto. Implicazioni che oggi delineano un nuovo equilibrio di interessi fra soggetti pubblici e privati, chiamati, questi ultimi, in alcuni Paesi a intervenire direttamente nell’esplorazione e colonizzazione dello Spazio.”

Al tema delle nuove implicazioni geopolitiche ed economiche è finalizzata la serie di incontri “Non voglio mica la Luna”, i cui prossimi appuntamenti in programma sono:

· venerdì 21 febbraio, ore 17, aula A1 Palazzo Turchi di Bagno, “Strategie geopolitiche e militari nello Spazio intorno alla Terra”, con Giovanni Pascolini

· sabato 22 febbraio, ore 17.30, aula A1 Palazzo Turchi di Bagno, “Dalla Luna ai confini dell’Universo: il programma scientifico dell’Agenzia spaziale europea”, con Matteo Guainazzi, European Space Agency (ESA)

