Il Ferrara film corto festival approda a Sondrio

Tempo di lettura: 2 minuti

Il gemellaggio tra il Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ e il Sondrio Festival –

Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi – era già stato annunciato lo scorso

giugno, durante la quarta edizione dell’evento ferrarese. Quest’ultimo, organizzato dalla

Ferrara Film Commission, ha riscosso grande successo sia di pubblico che di adesioni:

“La quinta edizione (che si terrà a giugno 2022, ndr) conta già numerose iscrizioni anche a

livello internazionale” comunicano i direttori artistici Mattia Bricalli ed Eugenio Squarcia.

Si è deciso di gemellare i due Festival per la loro comunanza di intenti: entrambi, infatti, si

pongono la mission di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali e sull’urgenza di

agire per contenere gli effetti dannosi del cambiamento climatico. Inoltre, Mattia Bricalli ha

origini valtellinesi ed, essendo regista, conosce bene l’ambiente cinematografico.

In virtù della collaborazione instaurata, il longevo Festival sondriese, del quale è

attualmente in svolgimento la 35^ edizione, ha deciso di dedicare il pomeriggio di sabato

13 novembre ai corti premiati dal Festival ferrarese.

In particolare, saranno proiettati il corto vincitore della scorsa edizione, ‘L’uomo degli

alberi’ di Andrea Trivero e il miglior corto della categoria #CLIMATECHANGE, ‘Feu’ di

Andrea Bagnasco. A seguire, sarà portato sul palco il fortunato spettacolo di teatro

sperimentale a tema ambientale ‘I Lunatici’, di e con Tibor Bricalli e Nene Lorenzetto, già

proposto anche a Ferrara in Sala Estense.

Il Sondrio Festival interessa tre fine settimana, dal 29 ottobre al 14 novembre e si snoda

tra il Teatro Sociale, il Cinema Excelsior e una tensostruttura esterna in Piazza Garibaldi

(www.sondriofestival,it).

Per info e contenuti esclusivi, è possibile visitare il sito www.ferrarafilmcorto.it

