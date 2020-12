Il Ferrara Film Festival ristruttura il proprio assetto organizzativo per l’edizione 2021, partendo da un nuovo partner.

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Ferrara Film Festival

6º FERRARA FILM FESTIVAL 2021

Ferrara 15 Dicembre 2020 – La sesta edizione del Ferrara Film Festival, le cui date

verranno a breve ufficializzate, subirà una trasformazione interna piuttosto significativa.

L’organizzazione del festival del Cinema della città estense ha siglato un accordo con la

società ferrarese Delphi International s.r.l., stimatissima sia a livello locale che

nazionale, affidandole alcuni incarichi di fondamentale importanza nello svolgimento

dell’evento.

Tra le numerose manifestazioni di rilevanza nazionale co-organizzate da Delphi

International, troviamo in primo piano il celebre evento di Capodanno dello spettacolare

“incendio pirotecnico” del Castello Estense di Ferrara, che quest’anno si svolgerà

esclusivamente in streaming e TV per via delle restrizioni del Covid-19. E proprio in

questa occasione, è attualmente al vaglio una partecipazione diretta del Ferrara Film

Festival all’interno del palinsesto. “Sono sicuro che l’eccellente curriculum ed

esperienza sia del Direttore Generale Riccardo Cavicchi che della sua azienda –

dichiara il Direttore del Ferrara Film Festival Maximilian Law – arricchiranno moltissimo il

nostro operato.”

La scelta di rafforzare il proprio assetto organizzativo, è stata presa sia per far fronte

alla costante crescita del festival che per innalzare notevolmente il livello di

professionalità e di qualità dei propri servizi. “Come Delphi International – dichiara il

Direttore Generale Riccardo Cavicchi – siamo ben contenti di poter collaborare ad un

altro grande evento della nostra città. Il Ferrara Film Festival ha dimostrato in pochi anni

di essere un punto di riferimento importantissimo nel mondo del Cinema ed è per noi un

grande stimolo poter mettere la nostra esperienza al servizio della sua ulteriore

crescita”.

Il quinto Ferrara Film Festival “posticipato”, svoltosi lo scorso settembre, è stato tra i

pochissimi festival del Cinema in Italia che è riuscito a svolgere un’edizione “dal vivo” in

totale sicurezza e riscuotendo un grande successo, grazie anche alla partecipazione di

celebri personaggi del calibro di Nastassja Kinski, Bille August (pluripremiato regista de

“La Casa Degli Spiriti”) e Alessandro Haber, ai quali sono stati consegnati i Dragoni

D’Oro alla Carriera nelle rispettive categorie. Tuttavia il successo del festival è dovuto

soprattutto al supporto e contributo finanziario del Comune di Ferrara, della Regione

Emilia-Romagna e dei numerosi sponsor nazionali e internazionali.

Maggiori info su www.ferrarafilmfestival.com

