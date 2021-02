Il forno Perdonati sostiene i progetti benefici dell’associazione Oltre le Nuvole

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa ASCOM Ferrara

Il pane delle Nuvole: è la nuova iniziativa benefica sviluppata tra il forno Perdonati, nel centro storico della città estense, e l’associazione Oltre le Nuvole, che si occupa dal 2019, di sostenere i bambini disabili ed in particolare intende strutturare in maniera sempre più significativa il sostegno alle attività della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’ASL di Ferrara.

In concreto fino al prossimo 6 marzo sarà possibile acquistando nel panificio di via San Romano una determinata tipologia di pane, sfornato ad hoc, devolvere il 50% del suo prezzo per sostenere così i progetti del meritorio sodalizio; in particolare quelli riabilitativi con il supporto di animali domestici (pet therapy) ed ancora una seconda iniziativa che permette virtualmente la visione dall’alto, in volo, come se i piccoli pazienti fossero fisicamente su un drone. Questo sarà possibile attraverso l’uso di particolari visori connessi alle stesse telecamere volanti.

“Progetti di sostegno a persone con disabilità che ci sono sembrati interessanti e di cui in questo momento c’è bisogno per sostenere il filo quanto mai indispensabile della solidarietà” concludono Raffaella Perdonati ed il padre Sergio, decano dell’arte bianca e presidente provinciale dei Panificatori Ascom Confcommercio.

