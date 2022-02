Il libro: ‘In cammino’ , 40 anni del sindacato pensionati Cisl in Emilia-Romagna

Tempo di lettura: 2 minuti

Il ricordo è al centro del viaggio , narrato nelle pagine del libro , che percorre i primi 40 anni di vita del sindacato Pensionati Cisl (Fnp) in Emilia-Romagna con avvenimenti e testimonianze di donne e uomini che hanno contribuito a scrivere la storia della Fnp regionale.

Rilettura del passato, occasione per rivivere la memoria, cassaforte dove custodire ricordi, lettura ed interpretazione del presente più consapevole.

Tenere viva la memoria di quanto accaduto in questo importante periodo storico di vita della Fnp regionale significa valorizzare e condividere le esperienze vissute dai suoi protagonisti.

Nelle pagine del libro si snoda il racconto di una parte di ciò che è avvenuto in questi primi quarant’anni: la trasformazione del sindacato Pensionati della Cisl regionale da coordinamento a federazione, il contesto sociale, alquanto travagliato, che contraddistinse l’anno di nascita della Fnp in Emilia-Romagna, il resoconto in pillole dei congressi regionali, la nascita e l’evoluzione del Coordinamento Donne e dell’Anteas.

A fianco della storia, scritta sulla base di documenti cartacei custoditi nell’archivio della Fnp Cisl Emilia-Romagna e in archivi di istituzioni pubbliche, ci sono pagine autobiografiche di testimoni, alcune raccolte prima del ‘trasferimento di residenza dalla terra al cielo’ degli autori .

Abbiamo voluto questo libro -spiega Roberto Pezzani, segretario generale dei Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia-Romagna- per non dimenticare la nostra storia: noi abbiamo il dovere morale di ricordarci sempre chi siamo e da dove veniamo. Solo così -osserva Pezzani- dopo 40 anni dal cammino intrapreso il 12 giugno 1981 (anno di costituzione della Fnp Emilia-Romagna) la Fnp può continuare il suo cammino per costruire, passo dopo passo, un nuovo futuro sempre a tutela delle persone anziane e dell’intera collettività”.

‘In cammino’ 40 anni del sindacato pensionati Cisl in Emilia-Romagna, a cura di Fausto Cuoghi, Edizioni Lavoro, è il secondo volume della collana editoriale Fnp Esploratori di futuro.

Fausto Cuoghi (Zola Predosa 1948) è laureato in Scienze politiche, indirizzo sociologico. Iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1986, collabora dal 2010 con la Federazione Cisl Pensionati Emilia-Romagna. Con Edizioni Lavoro ha curato il volume ‘La speranza ha i colori dell’arcobaleno. La pandemia nei racconti di uomini e donne con i capelli bianchi’

Commenta