Il Montalcini partecipa a “Per un pugno di mozziconi”.

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa IIS RL Montalcini.

Gli studenti del Montalcini partecipano all’iniziativa “Per un pugno di mozziconi”:

Sabato 22 maggio la classe 1 A Mat dell’Istituto Montalcini ha partecipato all’iniziativa “Un pugno di mozziconi” che ha previsto la raccolta per le vie di Argenta di mozziconi di sigaretta.

Gli studenti sono stati affiancati in tale attività da Legambiente, Lida, Plastic Free, Scout, Gea, Agire Sociale, Avis, Auser e dai rappresentanti di partecipazione cittadina.

Un’iniziativa di sensibilizzazione che ha voluto coniugare l’amore per l’ambiente e per la comunità.

L’appuntamento è stato per sabato mattina alle 8.30 in piazza Garibaldi ad Argenta, dove gli studenti del Montalcini sono partiti per andare a caccia di mozziconi nei punti sensibili del nostro Comune.

Un evento lodevole che rientra nei programmi di educazione civica dell’Istituto al fine di sensibilizzare i propri studenti in un’ottica di cittadinanza attiva e partecipata perché il contributo di ciascuno di noi può e deve servire a migliorare la società nella quale viviamo.

In contemporanea nei Comuni della provincia ferrarese si é svolta una raccolta di massa dei mozziconi abbandonati per terra da parte di cittadini e associazioni con animo green.

Dalla provincia i volontari hanno portato il loro “raccolto” in piazza Municipale a Ferrara dove si é proceduto ad una pesatura collettiva, in presenza delle autorità. Grazie alla generosità delle tre associazioni agricole della provincia, Cia, Coldiretti e Confagricoltura, il corrispondente peso dei mozziconi é stato convertito in frutta e verdura ed ecco che la classe 1 A mat si é portata a “casa” quasi 3 kg di fragole.

Commenta