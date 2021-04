Il nuovo catalogo turistico Enjoy your Holiday 2021 con contenuti multimediali e il progetto QR Code a portata di smartphone.

Tempo di lettura: 4 minuti

Comunicato Stampa Comune di Comacchio.

E’ fresco di stampa il nuovo catalogo turistico di Comacchio e dei suoi Lidi: Enjoy your Holiday 2021 è da considerarsi un “classico” della comunicazione turistica che mantiene la sua visione sulla provincia così come agli esordi. Stampato nelle due versioni sempre più apprezzate, in italiano/inglese e francese/tedesco, in questa nuova edizione si presenta con innovativi contenuti multimediali. Oltre alle suggestioni, alle immagini evocative dei luoghi, alle preziose informazioni turistiche specifiche che forniscono risposte alle esigenze dei turisti/ospiti, i collegamenti attivabili nella versione online, semplicemente cliccando dove si intende approfondire o, nella versione cartacea, inquadrando con il proprio smartphone il collegamento o il QR Code ed ecco che si spalanca una finestra virtuale, dalle parole scritte si passa al web, on line, esattamente in un luogo, accanto ad un monumento, fra i fenicotteri rosa che popolano le Valli di Comacchio, in volo sulla Salina, attraverso approfondimenti (video, immagini, canti di uccelli o musica). Insomma in Delta intero, da tenere in tasca, contenuto com’è in un catalogo strettamente correlato al sito turistico della Provincia di Ferrara ora affidato a Comacchio (www.ferrarainfo.it) e alla specifica sezione della città lagunare (www.turismocomacchio.it).

Ed è proprio il legame fra Comacchio, Ferrara e il Delta del Po, come ci riporta il recente video promozionale congiunto, che si evidenziano le diverse progettualità costruite di concerto: dal portale delle esperienze realizzato nel 2019 che si presenta come un vero catalogo dei must delle esperienze da non perdere – una sezione che gli stessi operatori devono popolare con le esperienze uniche pensate per i loro ospiti -, i video realizzati sul territorio, o l’ormai prossimo video promozionale che Comacchio sta realizzando in collaborazione con Ravenna e Cervia.

Una progettualità che non segue i confini e come l’acqua, si allarga in ogni dove.

“Avviamo la stagione turistica con un prodotto innovativo che apre lo scenario delle offerte del territorio attraverso i sistemi multimediali creando una mappa interattiva in grado di presentarci al meglio” afferma l’assessore al turismo di Comacchio Emanuele Mari. E ancora “Connettere il sistema con le sue offerte culturali, artistiche e imprenditoriali caratterizza una strategia di marketing di Comacchio e della sua costa pensata in una logica di offerta strutturata in cui, ogni parte, ogni settore, dialoga in armonia con tutto il sistema. Un modello vincente che stiamo creando e che richiede la collaborazione di tutti”.

La produzione editoriale, curata dal Servizio Turismo del Comune di Comacchio e le informazioni garantite dal Servizio IAT di Comacchio, ha la firma grafica dell’Agenzia Image di Ravenna, i contenuti multimediali e QR Code realizzati da Camponet – Web Agency (Campogalliano, Modena) e Image, mappe di Ilaria Montanari di Rimini e carte turistiche realizzate da Noemastudio Ferrara, traduzioni Studio Blitz Pistoia, stampa Poligraficil Borgo Bologna.

Il progetto QR Code:

I totem turistici della Città posti accanto ai monumenti più significativi, i ponti storici, i musei dispongono ora di QR Code dedicati. Un sistema diffuso a servizio del turismo di cui il visitatore può fruire inquadrando l’icona di riferimento (con App dedicata, da scaricare sul proprio smartphone) posta in prossimità dell’emergenza architettonica di cui si vuole sapere di più. Il progetto QR Code previsto nel 2019 e messo al palo dal download, è stato realizzato dall’assessorato Decoro dell’Ambiente Urbano, dirigente Antonio Pini, in sintonia con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,

e ha coinvolto l’agenzia di Campogalliano (Modena) Camponet – Web Agency mentre l’apparato informativo è stato concepito di concerto fra servizio turismo, biblioteca e servizio cultura.

La connessione al Qr Code consente il collegamento alle pagine del sito comunale (wwww.comune.comacchio.fe.it) appositamente dedicate a tale servizio, ascoltare una breve descrizione dell’emergenza artistica selezionata, disponibile sia in italiano che in inglese. Sono fruibili ulteriori contenuti testuali con diversi livelli di approfondimento. Un sistema flessibile, che permetterà di popolare e aggiornare, condividere sempre nuove informazioni.

Per la loro versatilità di utilizzo i QR Code possono essere stampati su diversi materiali: per questo, in rapporto alla tipologia del monumento a cui erano dedicati, sono stati realizzati in armonia con le caratteristiche prevalenti: in vetro con fondo color cocciopesto, su fondo chiaro o adatti agli elementi della segnaletica verticale.

