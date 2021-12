Il nuovo numero di Ecomobile sulla mobilità sostenibile e i carburanti alternativi

. Ecomobile n. 149, in omaggio per voi il PDF Cari lettori, abbiamo il piacere di inviarvi in formato digitale l’ultimo numero di ECOMOBILE, periodico edito da Centro Stampa e Media. Al centro come di consueto le soluzioni innovative per la mobilità sostenibile e tutto quanto riguarda i carburanti e le propulsioni alternative a basso impatto ambientale. In questo fascicolo sono centrali crisi climatica e Cop 26, ma anche l’andamento del mercato auto, l’emergenza prezzi carburanti e la prossima legge di bilancio. Due gli scenari forniti sui carburanti alternativi: vengono infatti illustrati lo studio CNR sul biometano presentato a Ecomondo da Consorzio Italiano Biogas e Iveco e gli ultimi dati dell’Osservatorio H2IT sull’idrogeno. Spazio anche alla partnership Ecomotive Solutions Cubogas per la promozione di Fuelmaker, al nuovo sistema GPL EWG Liquid proposto da Eco World Gas e il treno a GNL per il turismo sostenibile. Ospitiamo anche un’intervista al CEO di Landi Renzo Cristiano Musi sulla sfida zero emissioni del futuro e un articolo sul progetto Atlante, la rete rapida di Stellantis. Una carrellata sulle manifestazioni in presenza di ottobre, la piattaforma Water & Energy di Bologna ed Ecomondo – Key Energy a Rimini. Mondo distribuzione: una riflessione sulla digitalizzazione e sulla necessità di integrazione tra gestionali per depositi e rete arriva da Emme Informatica. Il test drive è dedicato alla Jeep Renegade che monta l’impianto GPL Sequent Maestro BRC. Per la sicurezza, le ultime novità in tema di modifiche al Codice della Strada